Una persona murió y otras dos resultaron heridas de bala en un incidente violento reportado cerca de las 11:45 de la noche de Año Viejo en las inmediaciones del residencial Ponce Housing, en el municipio de Ponce.

Según información preliminar, una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a las autoridades sobre disparos en el lugar. Al llegar a la escena, agentes de la Policía encontraron a tres hombres tendidos en el suelo, todos con heridas de bala.

Los perjudicados fueron trasladados a la sala de emergencias de un hospital del área, donde uno de ellos falleció mientras recibía atención médica. Al momento, no se ha revelado la identidad de las víctimas.

El caso es investigado por el agente García, adscrito a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Ponce, en conjunto con el fiscal de turno. Las circunstancias del suceso y el posible móvil se encuentran bajo investigación.