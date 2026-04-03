La Unidad Marítima de la Policía Municipal de San Juan rescató esta tarde a una turista que fue arrastrada por la corriente mientras se encontraba en la playa frente al hotel La Concha, en Condado, informó el alcalde de la ciudad capital, Miguel A. Romero Lugo.

La intervención se produjo como parte del patrullaje preventivo que se mantiene activo en la zona costera durante la Semana Santa.

“Este rescate demuestra por qué insistimos tanto en mantener presencia activa en nuestras costas y por qué hemos reforzado los recursos de seguridad y respuesta durante esta Semana Santa. Nuestro enfoque es claro, salvar vidas, responder con rapidez y actuar antes de que una emergencia termine en tragedia”, expresó Romero Lugo, en un comunicado de prensa.

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Según la información preliminar, la turista identificada como Sara Santillán, de 34 años y residente del estado de Maryland, se encontraba en el agua cuando fue arrastrada mar adentro por las corrientes submarinas y comenzó a pedir auxilio.

La Unidad Marítima de la Policía Municipal de San Juan rescató a una turista que fue arrastrada por la corriente en la playa frente al hotel La Concha, en Condado. ( Suministrada )

Los agentes que se encontraban patrullando el área en una embarcación, respondieron de inmediato al llamado y lograron rescatarla y llevarla de forma segura hasta la orilla.

“Esta intervención es reflejo del trabajo preventivo que estamos realizando en nuestras costas. Nuestros agentes marítimos están activos, vigilantes y preparados para responder con rapidez ante cualquier situación que ponga en riesgo la vida de residentes o visitantes”, declaró Juan Jackson Rodríguez, comisionado de la Policía Municipal de San Juan.

Como parte de ese esfuerzo, se mantiene activo el plan de seguridad para Semana Santa con vigilancia reforzada en playas, zonas costeras y áreas de alta concurrencia, como parte de las acciones dirigidas a proteger a residentes y visitantes durante este periodo.

“La advertencia ha sido clara y la reiteramos con seriedad, las condiciones del mar no están aptas para bañistas. Nuestro llamado es a mantenerse fuera del agua y seguir las recomendaciones de seguridad, porque una decisión equivocada puede poner vidas en riesgo en cuestión de segundos”, añadió Romero Lugo.

Estas acciones continuarán reforzándose durante el fin de semana con presencia activa de la Policía Municipal y personal de respuesta en zonas de alto riesgo, para prevenir incidentes, proteger vidas y orientar a la ciudadanía sobre las condiciones del mar durante este periodo, finalizó.