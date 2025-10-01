El juez William Machado Aldarondo del Tribunal de Mayagüez llevó a cabo hoy el acto de lectura de acusación a José E. Martínez Rivera, imputado de causarle a muerte a tres universitarios en un accidente de tránsito ocurrido en la madrigada del 5 de diciembre de 2024, en el mencionado municipio.

La lectura formal del pliego acusatorio se realiza después de que un juez ha determinado que existe causa probable para acusar, siendo un paso previo al juicio y posterior a la vista preliminar en casos graves.

El imputado enfrenta cargos por imprudencia o negligencia al manejar un vehículo de motor, penalidades por ocasionar grave daño corporal a un ser humano y por manejar vehículos de motor bajo los efectos de bebidas embriagantes, todos en violación a la Ley 22 de Vehículos y Tránsito.

La oficina de prensa de la Administración de Tribunales informó que el 4 de noviembre se pautó una vista sobre el estado de los procedimientos. Anteriormente, para esa fecha se había señalado el inicio del juicio en su fondo.

El 4 de septiembre, Martínez Rivera, renunció a la vista preliminar y se allanó a la determinación de causa probable para juicio, en la sala de la jueza Geysa Villarrubia Rivera.

Los miembros del Ministerio Público a cargo del caso son la fiscal de Distrito de Mayagüez, Blanca Portela, Frances Bravo y André Lartigaut y han informado que cuentan con 29 testigos en el caso en su contra.

El imputado optó por renunciar antes de que completara la presentación de los testigos durante el tercer día de vista preliminar ya que decidió no continuar exponiéndose al desfile de la prueba que se estuvo presentando, informó para esa fecha el Departamento de Justicia, en un comunicado de prensa.

A su salida de la sala del tribunal, el imputado expresó ante las cámaras de televisión que “yo solamente quiero que esto se acabe, que esta pesadilla no siga. Estoy consciente de lo que significa un juicio. Siempre fue mi mayor miedo, más que todo el hecho de volver a revivir las cosas que pasaron esa noche”.

Se alega que el resultado de la prueba de alcohol en su organismo arrojó .09% (el máximo permitido por ley es .08%) y que al momento del accidente conducía a 102 millas por hora, según reveló en análisis de la caja negra del automóvil deportivo.

En el mes de junio, el juez Tomás Báez Collado encontró causa para arresto en todos los cargos y le impuso una fianza de $60,000, la cual fue prestada. El joven permanece en libertad bajo supervisión electrónica.

De ser hallado culpable, se expone a una posible condena de hasta 69 años consecutivos de prisión.

Según la pesquisa de la División de Patrullas de Carreteras de Mayagüez, los hechos ocurrieron alrededor de las 4:48 a.m. del 5 de diciembre de 2024 cuando Martínez Rivera conducía un Ford Mustang GT del año 2023 por la avenida Alfonso Valdés Cobián junto a sus tres amigos, tras estar compartiendo en varios lugares.

Durante el trayecto, perdió el control del vehículo y chocó a orillas de la carretera con un árbol y un poste, provocando un accidente que resultó con la muerte de los demás ocupantes.

Los pasajeros José Martí Rivera Rivera, de 22 años, atleta en el RUM y Josué Rodríguez Arroyo, de 21 años y estudiante de administración de empresas en el Antillean Adventist University en el mismo municipio, murieron en la escena.

Mientras, Erick Caraballo Hernández, de 21 años y quien estudiaba una concentración de Finanzas del Colegio de Administración de Empresas, fue recluido en el Centro Médico de Puerto Rico, en Río Piedras, donde murió posteriormente.

El conductor, quien para ese momento cursaba su cuarto año de Agrimensura y Topografía en el Departamento de Ingeniería Civil del RUM, fue trasladado al Hospital Metropolitano para realizarle la prueba de sangre, ya que se negó a someterse a la prueba de aliento para detectar la presencia de alcohol en su organismo y fue necesario diligenciar una orden de allanamiento emitida por un tribunal.