Urgen ayuda ciudadana para localizar a mujer desaparecida en Mayagüez
Cristal Román González fue vista por última vez la noche del 15 de enero.
Cristal Román González de 33 años, se encuentra desaparecida desde la noche del 15 de enero de este año cuando salió a pie del residencial Roosevelt, en Mayagüez a la casa de su madre y no se supo de su paradero.
La mujer fue reportada desaparecida por su pareja, William Lozada Valladares, el 20 de enero.
Esta fue descrita físicamente como de tez blanca, mide 5 pies 1 pulgada de estatura, pesa alrededor de 100 libras, con ojos y cabello color marrón.
Al momento de su desaparición, vestía blusa negra, pantalón corto, y sandalias de goma marca Crocs, color blancas. Como seña particular, posee un tatuaje de huellas de bebe en el lado izquierdo del abdomen.
Si usted tiene información que ayude a las autoridades a localizarla, puede comunicarse con la línea confidencia de la Policía de Puerto Rico al (787)343-2020, o a la Oficina del Coordinador de Personas Desaparecidas de la Superintendencia Auxiliar en Investigaciones Criminales (SAIC) al teléfono (787) 793-1234 extensiones 2464 y 2463.
También puede llamar al CIC de Mayagüez al (787) 832-9696 extensión 1553 o enviar un mensaje a través de la cuenta oficial de la red social X en @PRPDNoticias o por Facebook www.facebook/prpdgov.