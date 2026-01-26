Cristal Román González de 33 años, se encuentra desaparecida desde la noche del 15 de enero de este año cuando salió a pie del residencial Roosevelt, en Mayagüez a la casa de su madre y no se supo de su paradero.

La mujer fue reportada desaparecida por su pareja, William Lozada Valladares, el 20 de enero.

Esta fue descrita físicamente como de tez blanca, mide 5 pies 1 pulgada de estatura, pesa alrededor de 100 libras, con ojos y cabello color marrón.

Al momento de su desaparición, vestía blusa negra, pantalón corto, y sandalias de goma marca Crocs, color blancas. Como seña particular, posee un tatuaje de huellas de bebe en el lado izquierdo del abdomen.

Si usted tiene información que ayude a las autoridades a localizarla, puede comunicarse con la línea confidencia de la Policía de Puerto Rico al (787)343-2020, o a la Oficina del Coordinador de Personas Desaparecidas de la Superintendencia Auxiliar en Investigaciones Criminales (SAIC) al teléfono (787) 793-1234 extensiones 2464 y 2463.