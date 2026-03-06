El agente Manuel A. Piña Figueroa, del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) del área de Arecibo, solicitó la cooperación ciudadana para dar con el paradero de Azarael Otero Cardona, de 22 años y residente de la carretera PR-140 en el barrio Magueyes, de Barceloneta.

Según se informó su progenitora, la joven se marchó de su residencia, el jueves, 5 de marzo, a eso de las 8:00 de la mañana y no ha regesado.

Otero Cardona fue descrita como de tez blanca, cabello y ojos color marrón, estatura de 5’1”, 104 libras de peso, usa espejuelos y se desconoce su vestimenta.

Cualquier ciudadano que pueda brindar información sobre el paradero de esta persona puede comunicarse con la Policía de Puerto Rico, confidencialmente a través de los siguientes números telefónicos (787) 878-4000 y (787) 343-2020. También puede hacer contacto a través de Twitter en @PRPDNoticias y en Facebook www.facebook/prpdgov.