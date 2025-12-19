Agentes de la División de Robos, Fraude y Delitos contra la Propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Bayamón, publicaron la imagen del sospechoso de timar a un adulto mayor tras hacerse pasar por un empleado de un banco y logró apropiarse de $37,000.

Según el querellante para el mes de noviembre, recibió una llamada telefónica en la que una voz de mujer, que se hizo pasar como empleada del First Bank, le preguntó si había autorizado una transacción en la compañía TEMU por la cantidad de $200.

Al responder que no lo había hecho, le dijo que iban a enviar un mensajero a su residencia ya que su tarjeta estaba vencida. El presunto representante llegó a la casa y luego de solicitar las tarjetas con las contraseñas, logró apropiarse posteriomente de $37,000.

Si posee cualquier información que ayude a identificar a esta persona, puede comunicarse a la línea confidencial de la Policía de Puerto Rico marcando el (787) 343-2020 o llamar al CIC de Bayamón al teléfono (787) 995-6329 extensión 1610.