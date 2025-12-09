Agentes adscritos a la Oficina del Coordinador de Personas Desaparecidas de la Superintendencia Auxiliar en Investigaciones Criminales (SAIC) solicitaron la ayuda de la ciudadanía para localizar a Kanysha L. González Gutierrez de 15 años.

La adolescente desapareció el 20 de octubre, de la escuela José Santos Alegría en Dorado, pero no fue hasta hoy, 9 de diciembre, que la encargada del hogar Sweet Homes Youth Facility, que fue reportada la querella.

La menor fue descrita como de tez blanca, ojos marrones, 5’9” de estatura, 136 libras de peso y tiene una cicatriz en le frente. Esta vestía una camisa color blanca con logo de la escuela y pantalón largo y negro.

Si usted tiene información que ayude a la Policía a dar con su paradero, comuníquese con la línea confidencial de la Policía de Puerto Rico al (787) 343-2020 o al (787) 858-2666 extensiones 1043 y 1044.