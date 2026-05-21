Agentes de la División de Personas Desaparecidas del CIC de San Juan, intentan dar con el paradero de un adolescente desaparecido el 15 de mayo, de los predios del Hogar Casa del Niño Manuel Fernández Juncos, en Miramar tras percatarse de su ausencia durante una ronda de seguridad.

Ángel Luis Vázquez Ramos, de 16 años, fue reportado desaparecido por el encargado del orfanato, identificado como Rodolfo De Los Ángeles.

El adolescente fue descrito como de tez blanca, cabello negro, ojos marrones, 4 pies y 7 pulgadas de estatura y 100 libras de peso. Al momento de su desaparición, vestía un abrigo negro, pantalón tipo sudadera rojo y calzado deportivo negro.

Si usted conoce el paradero del menor, comuníquese con la línea confidencial de la Policía de Puerto Rico al (787) 343-2020 o con la Oficina del Coordinador de Personas Desaparecidas de la Superintendencia Auxiliar en Investigaciones Criminales (SAIC) al teléfono (787) 793-1234, extensiones 2464 o 2463.