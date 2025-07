Miguel Ángel Figueroa Hernández laboró durante 26 años para el Negociado de la Policía de Puerto Rico, pero un cáncer agresivo lo sacó de carrera y ahora necesita la ayuda de la ciudadanía para continuar con la más fuerte de sus batallas.

Figueroa Hernández no tiene ingresos mensuales, ya que no recibe pensión debido a que, de acuerdo con el sistema actual, tendría que cumplir 30 años de servicio para recibir el beneficio y, por razones de salud, no pudo completar el término. Solo le corresponde el retiro a los 65 años de edad, para lo que le restan tres años.

Necesita con carácter de urgencia un carro para poder llevarlo a sus citas médicas, ir a la farmacia y realizar todas las gestiones, que son muchas, con el cuadro clínico que enfrenta, explicó su esposa Ana Angélica Cintrón, quien, junto a Figueroa Hernández, viven aferrados a su fe.

Al preguntarle por el agente, de inmediato respondió “está de pie y tenemos que mantenernos dando gracias a Dios”.

En marzo de 2023, fue diagnosticado con cáncer de próstata categoría 5. Recibió más de 40 radioterapias y múltiples tratamientos. Su salud física y mental se ha deteriorado. Ahora enfrenta una nueva sospecha de cáncer en el seno derecho, categoría 4.

“Lo que nos está haciendo falta es un carrito para movernos a las citas, porque no tenemos… Se supone que hoy fuera al médico primario a buscar una parte del referido que me le hicieron, porque le van a hacer una biopsia de seno que salió altamente sospechosa. El carro es lo que más nos está haciendo pasar trabajo. Tenemos que estar pidieron Uber”, detalló Cintrón.

Miguel Figueroa Hernández, quien durante 26 años, laboró para la Policía necesita la ayuda de la ciudadanía tras batallar con diagnóstico de cáncer. ( Suministrada )

A la misma vez que habló de sus necesidades, su esposa que lo cuida las 24 horas del día agradeció a las personas que se les han acercado para ayudarlos y hasta a choferes de Uber que han ofrecido sus servicios libre de costo.

Solo reciben la ayuda del Programa de Asistencia Nutricional (PAN) para comprar comida.

Cualquier aportación será recibida a través de ATH Móvil al teléfono (787) 242-6621 a nombre de Ana Angélica Cintrón.