Policías municipales de San Juan y agentes del Precinto de Calle Loíza y Turística San Juan, investigan al menos cuatro querellas de daños y vandalismo a vitrinas, ventanas y puertas de cristal con piedras en negocios de Santurce.

varios negocios de Calle Loíza y Calle Manuel Corchado, durante la madrugada de hoy.

Entre los establecimientos que se querellaron figura Condado Fitness donde rompieron una ventana de cristal con una roca.

También el negocio Imperfecto, encontraron el vidrio del local roto en iguales circunstancias y el gimnasio Vita Sport, destrozaron el cristal de la puerta fronta, según el gerente.

Mientras que en la calle Manuel Corchado, se reportaron daños a la propiedad los restaurantes de comida rápida Kentucky Fried Chicken y McDonald’s. Simultáneamente, en los negocios Rent A Center y la farmacia Walgreens ocurrió lo mismo. En estos últimos dos, policías municipales realizaban una ronda preventiva cuando visualizaron las vitrinas rotas.

Al momento los daños no han sido estimados y se desconoce quien o quienes están realizando estos actos vandálicos.

Asimismo, no se descarta que otros negocios hayan sido vandalizados ya que hay varias querellas adicionales sin rendir.

Personal de la Policía de Puerto Rico y Policía Municipal se encuentran alertas a este tipo de incidentes con el fin de dar con el o los responsables a la brevedad posible. Si posee información que ayude a esclarecer estos casos llame a la línea confidencial (787) 343-2020.