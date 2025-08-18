Una mujer de 80 años radicó al atardecer de ayer, domingo, una querella por daños a la propiedad por hechos ocurridos frente a su residencia en la calle Francisco Sostre, en Yabucoa.

La querellante narró que escuchó un ruido proveniente del exterior de su residencia. Al salir, observó que una persona, que no ha sido identificada, había causado daños a su automóvil marca Toyota Yaris, color rojo y del año 2009.

Los daños fueron estimados por la perjudicada en aproximadamente $2,500.

La agente Stephanie Crespo estuvo a cargo de la investigación preliminar y refirió el caso al Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Humacao.