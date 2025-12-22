Una ciudadana se querellaó esta mañana del hurto de una cartera con dinero del interior de su vehículo en la calle 13SO de la urbanización Puerto Nuevo.

Según informó la querellante, alguien tuvo libre acceso al interior de su automóvil y se apropió de $700 en efectivo, que estaban dentro de una cartera.

Los hechos fueron captados por las cámaras de seguridad.

Personal de la División de Servicios Técnicos tomaron 31 fotos y levantaron seis parchos de huellas.

El agente Christian Ocaña, del Precinto de Puerto Nuevo, investigó el caso.