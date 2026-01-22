Un ciudadano residente en Aibonito radicó ayer, miércoles, una querella tras ser víctima de fraude mediante una llamada telefónica.

Según el informe de novedades de la Policía, el perjudicado de 52 años, recibió una llamada con voz masculina del numero 447546967725 y le advirtió que alguien había comprado un celular a su nombre.

El querellante, le brindó toda la información confidencial de la cuenta de ahoro y de su tarjeta de débito ATH porque creyó que se trataba de un fraude.

Luego, al verificar el estado de su cuenta se percató que le retiraron sin su autorización $2,000.

El caso se refirió al Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Aibonito.