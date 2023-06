El vehículo Dodge Durango negra, que fue identificada como propiedad del exboxeador Félix Verdejo, pasó tres veces en menos de una hora por el peaje del Puente Teodoro Moscoso la mañana del 29 de abril de 2021, día en que se presume fue asesinada la joven Keishla Rodríguez Ortiz.

En la continuación del juicio contra Verdejo, el Ministerio Público llamó a la silla de los testigos a Héctor González Acevedo, gerente de servicio al cliente de AutoExpreso.

La fiscal Jeantte Collazo presentó tres imágenes de la tabilla del vehículo, así como las horas que transitó por el área. Trascendió, además, que la tarjeta de AutoExpreso no tenía balance. Por ello, el sistema automáticamente levanta una bandeja roja para avisar sobre una posible infracción.

“Una vez identificamos la tabilla del vehículo, se envía al DMV (Department of Motor Vehicles) para que nos envíen la descripción del vehículo y el dueño”, sostuvo González Acevedo.

La información que reciben correspondía a una Dodge Durango negra con la tabilla IVG-226, cuyo dueño era Verdejo desde el 2017, como parte de un acuerdo de promoción con el concesionario, según testificó Ricardo García, gerente de la empresa.

La primera foto presenta al auto pasar por la plaza del Teodoro Moscoso el 29 de abril de 2021 a las 8:41 a.m. La Dodge Durango transitó a 22 millas por hora. La segunda ocasión fue el mismo día a las 9:06 a.m. y fue captada por tercera vez a las 9:31 a.m. del 29 de abril, también en la plaza del Teodoro Moscoso. En todas fueron en dirección desde Isla Verde hacia Río Piedras.

A preguntas de Jason González Delgado, abogado de Verdejo, González Acevedo reconoció que en el Puente Teodoro Moscoso no hay cámaras que capten los rostros de las personas dentro de los vehículos cuando pasan por la plaza del peaje.

“Cuándo nos acercamos al peaje, ¿hay una cámara frente al vehículo?”, preguntó González Delgado.

“No”, respondió el testigo. “No estoy familiarizado con las máquinas que leen los sellos y no todas las plazas son iguales”.

“¿No tienen una cámara que lee el marbete del vehículo?”, insistió el licenciado.

“No”, dijo González Acevedo.

“¿Ninguna plaza toma fotos del conductor del vehículo?”, repitió González Delgado, a la que el testigo respondió “no”.

La Dodge Durango fue incautada como parte de las evidencias recopiladas durante la investigación del crimen.

Recuperan vídeos de cuatro lugares

Por otro lado, la agente especial del FBI, Whitney Blakenship, explicó en sala que fue asignada para rescatar vídeos de varios puntos cercanos al residencial Villa Esperanza, así como de Isla Verde.

Blakenship relató que entre el 6 y el 7 de mayo de 2021, varios días después que el cuerpo de Rodríguez Ortiz fue recuperado en la Laguna San José, visitó el Restaurante El Auténtico con una citación para obtener los vídeos. Además, recuperó otro desde un colmado cercano a Villa Esperanza, de Veo Veo Óptika y, a su vez, de una residencia.

“Desde el Colmado La Esperanza se aprecia la entrada y salida hacia el residencial. El ajuste de la hora estaba fuera por 15 minutos, Por ejemplo, si indicaba las 7:14 a.m. el tiempo real era 7:29 a.m. Veo Veo Óptika estaba bajo construcción para aquel entonces y el reloj estaba bien en el tiempo. La cámara en la residencia estaba localizada en la parte de atrás, hacia la calle Santa Rosa. Desde esa cámara se ve la parte del estacionamiento de una clínica dental. El ajuste del reloj tenía una hora adicional. Había que restar una hora para obtener la actual. El restaurante está en la avenida Isla Verde, frente a la playa. El ajuste del reloj era de nueve minutos más lentos. Hay que sumar nueve minutos para obtener la hora actual”, explicó Blakenship.

El juicio continúa por la tarde.