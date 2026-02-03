Docenas de personas están varados por el mal tiempo desde ayer, lunes, en el muelle de Ceiba sin comida ni medicamentos debido a que no han logrado navegar hacia sus hogares por las inclemencias del tiempo y el fuerte oleaje ocasionado.

Estos ciudadanos denunciaron por escrito, que pernoctaron con mucho frío en bancos, sillas y los pisos debajo de una carpa en el terminal de lanchas en Ceiba anoche.

Dos viajes de ferries que salieron de Ceiba no pudieron atracar en Vieques desde ayer por el alto oleaje, subrayaron.

Un viaje salió en el nuevo ferry la Borinqueña a las 8:00 p.m. con pasajeros y vehículos. Cuando no pudieron atracar en Vieques por el alto oleaje, el ferry regresó a Ceiba aproximadamente a las 10:00 p.m.

La portavoz de las denuncias, Kathy Gannett, en un comunicado de prensa, detalló que de nuevo montaron los pasajeros y salieron aproximadamente a las 4:30 a.m. a Vieques y otra vez no pudieron llegar. A las 7:00 a.m. los extremadamente frustrados, cansados y vomitando viequenses llegaron a Ceiba.

Entre los pasajeros hay una madre joven con su bebe recién nacido. Hay muchas personas mayores. Uno ahora está en camino a una farmacia en ceiba para comprar su medicamento, agregó.

Por su parte, Mariannet Hernandez, residente de Vieques, dijo que “andaba con una persona que llevé a cita médica el lunes que al ver como empleados del ferry actuaban asustados le subió la presión.”

Jose Rivera, residente de Vieques, calificó la situación como “un desastre, un caos. La compañía nos ignoraba. Es extremadamente irresponsable que se compararon embarcaciones que no sirven para atracar en Vieques. Las viejas embarcaciones son mejores”.

También la barca que llevaba los camiones con alimentos no pudo atracar en el muelle Mosquito ayer por la noche y regresó a Ceiba.

Aliziris Rivera, dueña de Superdescuentos Morales dijo que, “la mercancía de vegetales y carnes se me atrasa. Solo tengo dos camiones y no hemos podido llegar a Vieques así que estamos pendientes para poder dar ese viaje. Le he solicitado recientemente una reunión al alcalde para mejorar los servicios de transporte y aún no me contesta”.

A su vez, propuso una reunión entre la Autoridad de Transporte Integrado (ATI) y el alcalde en busca de soluciones para los comerciantes.

“Ahora no se sabe que pasa con la comida perecedera en algunos camiones que queda sin electricidad”, apuntó.

Finalmente indicaron que esperan que la compañía de ferries HMS y el gobierno les puedan proveer alternativas para que los residentes lleguen a sus hogares y se les provea comida a los pasajeros.

Observaron que si la situación se extiende más tendrían que gestionar hospedaje para los pasajeros y cuestionaron si hay albergues para desastres en la base de Ceiba.