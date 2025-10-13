Un hombre de 84 años fue víctima de una agresión por parte de su propio hijo, quien lo golpeó y lo amenazó con una navaja tras negarse a darle dinero, en un incidente ocurrido la tarde del domingo en el Condominio Colinas del Sol, en Bayamón.

Según la investigación preliminar de la Policía, el adulto mayor relató que su hijo le exigió dinero y, al negarse, fue agredido físicamente en diferentes partes del cuerpo, provocando que cayera al suelo. Acto seguido, el agresor lo amenazó de muerte con un arma blanca y volvió a pedirle dinero.

El presunto agresor se fue del lugar cuando su hermana entró a la residencia.

No se reportaron arrestos relacionados a este caso.

El agente Guillermo Torres adscrito al precinto policiaco de Bayamón Sur, investigó preliminarmente, y refirió el caso al personal de la División de Agresiones del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Bayamón, quienes continuarán con la pesquisa.