Un hombre de 47 años fue arrestado anoche en Lares luego de presuntamente agredir físicamente a sus padres, uno de ellos de 97 años, en un incidente ocurrido en una residencia ubicada en el kilómetro 33.7 de la carretera 111, en el barrio Pueblo, informó la Policía de Puerto Rico.

Según la información preliminar, el padre del agresor alegó que su hijo lo empujó, provocando que cayera y se golpeara la frente, lo que le causó una herida abierta. Asimismo, se informó que el sospechoso agarró con fuerza a su madre de 84 años y la sacó de la residencia con la aparente intención de subirla a un vehículo, en circunstancias que aún se encuentran bajo investigación.

Ambos adultos mayores fueron transportados a un hospital del área, donde recibieron atención médica. El personal del Precinto de Lares arrestó al sospechoso en la escena y el caso fue referido al fiscal de turno, quien ordenó que el individuo permaneciera detenido hasta este lunes, 15 de septiembre, cuando se evalúe la radicación de cargos.

La investigación está a cargo del agente William Heredia Morales, adscrito a la División de Agresiones del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Utuado.