Con sus ojos cerrados como sintiendo en carne viva el episodio del crimen de su esposo, la viuda del biólogo marino Roberto Antonio Viqueira Ríos testificó hoy durante la vista preliminar, con voz fuerte y entrecortada, el momento en el comenzó el altercado tras descubrir que los perturbadores sonidos de coquíes provenían del techo de su vecino.

Moshayra Vicente Cruz fue la primera testigo de cargo del Ministerio Público durante la la vista preliminar contra el enfermero Eduardo Meléndez Velázquez, imputado por delitos de asesinato en primer grado, escalamiento y violación a la Ley de Armas, por disparar en la noche del martes, 15 de julio, a Viqueira Ríos, de 49 años, quien era su vecino en la calle Star de la urbanización Estancias de Yidomar, en Yauco.

La vista se lleva a cabo en la sala de la jueza Lizandra Avilés Mendoza, del Tribunal de Ponce, la cual es transmitida mediante el Programa de Acceso de Cámaras a las Salas del Tribunal.

Esa mañana, ella y su esposo subieron al techo de su residencia donde detectaron que los ruidos que tanto les perturbaban prevenían de una caja gris ubicada de la casa de su vecino y tomaron un vídeo que le mostraron a sus vecinos. Se comunicaron con su abogado para acudir al día siguiente al cuartel de Yauco para radicar una querella. Todo se tranquilizó hasta las 11:00 p.m. que volvieron a escuchar el sonido mientras estaban en el gazebo de su hogar.

“Y justo en ese momento sonó de manera intensa el sonido de los coquíes y nuestra reacción fue levantarnos e increpar y gritar y Robert específicamente gritó: ‘Hijo de p**a apaga esa mie**a, ca**ón, ¿qué te pasa? ¡Te descubrimos esta mañana!”.

Ella también le gritó: “eso no se le hace a los vecinos. Nosotros somos buenos vecinos”.

En ese momento escuchó la voz de Meléndez Vázquez, que presuntamente gritó “sal pa’ fuera ven pal frente”.

Una vez Viqueira Ríos y su esposa salieron de la casa, se alega que le apuntó a la mujer con un arma de fuego. La víctima, que tenía una pistola para la cual poseía licencia de portación, le disparó sin alcanzarlo.

“Cuando yo observo los chispetazos salir del arma me percato que son disparos, corro hacia adentro de mi residencia mientras escuchaba detonaciones una detrás de la otra, mientras trataba de protegerme sentía chispetazos del cemento que brotaban que me caían encima por la espalda, por las piernas, entré a mi residencia y cuando por fin terminaron las detonaciones y cuando me volteé a mirar hacia el portón peatonal esperando ver a mi esposo detrás de mí, a quien vi fue a Eduardo Meléndez apuntando nuevamente y mi esposo en el suelo”, declaró la testigo.

La defensa del imputado, a cargo del licenciado Adán Rivera, alega que su cliente fue provocado por Viqueira Ríos, quien supuestamente lo atacó primero.

Se espera que la mujer sea contrainterrogada durante la tarde.

El pasado 29 de agosto, el juez determinó que los vídeos de las residencias de víctima y victimario solicitados por la defensa que se alega contienen posible prueba exculpatoria debían ser entregados por el Ministerio Público en esta etapa de los procedimientos.