“Independientemente del fallo del juez yo estoy tranquila”, así se expresó Moshayra Vicente Cruz, viuda del científico, fundador y director ejecutivo de la organización Protectores de Cuencas, Inc., Roberto Viqueira Ríos, asesinado por su vecino el 15 de julio de 2025 en la urbanización Estancias de Yiomar en Yauco.

La fiscal Limari Cobián Lugo, culminó al mediodía de hoy sus argumentos sobre el caso que quedó sometido ayer, jueves, mientras que la defensa del acusado, Adán Carlos Rivera Ramos, tiene esta tarde su turno para demostrar que se trató de un caso de legítima defensa y no un asesinato en segundo grado, al juez Ángel Llavona Folguera, del Tribunal de Ponce.

“Estoy esperanzada, confiada en que se va a hacer justicia. Desde el día uno lo dije. Yo sé lo que pasó allí...ha sido duro lograr que se le haga justicia a un ser querido, es bien cuesta arriba, pero aquí estamos”, aseveró estoica Vicente Cruz.

Durante el receso del juicio, al ser abordada por periodistas, la testigo principal del caso agregó que desde el 2020 presuntamente el imputado, el enfermero Eduardo Meléndez Velázquez, los acechaba, los observaba y los grababa y que a pesar de eso respetaron su vida e integridad física siempre.

Ambos mantenían disputas vecinales, desde los años 2020 y 2021, por incidentes de ruidos y la construcción de una verja en un terreno, entre otras causas. Estos incidentes se ventilaron en el tribunal por la vía civil, pero no se radicaron querellas en la Policía de Puerto Rico.

“Eso fue una injusticia, fue un asesinato vil, como les dije desde el día uno, cruel, innecesario porque fue provocado por el asesino, pero había que tener paciencia y yo la tengo”, añadió, siempre con la foto del biólogo frente a su pecho.

A su vez, manifestó que su esposo se aseguró que su familia pueda recuperar el sueño, la tranquilidad y disfrutar de su hogar en paz y tranquilidad.

El desfile de prueba terminó ayer jueves con los últimos dos testimonios, entre ellos el del patólogo del Instituto de Ciencias Forenses (ICF) Carlos Chávez, quien reveló que la víctima murió instantáneamente y que el examen toxicológico arrojó 0.19% en su organismo.

El día de los sucesos, según reveló la pesquisa, el altercado fue por la colocación de una bocina en el techo de la casa de Meléndez Velázquez que emitía el canto de coquíes.

Durante el proceso y el análisis de los vídeos de las cámaras de seguridad se observó que en medio del altercado y los improperios que se gritaban al enfermero el biólogo le lanzó piedras hacia su marquesina y disparó su arma de fuego sin alcanzarlo. Minutos después, Meléndez Velázquez salió armado y llegó frente a la marquesina de él donde le disparó con una pistola que tiene un accesorio que le extiende su longitud.

Una vez culmine el licenciado Rivera Ramos de someter su caso, la fiscalía tendrá el último turno antes de que el juez anuncie su veredicto.