La mentalista Vivian Carla habló este viernes y reflexionó sobre el caso del asesinato de la jovencita Gabriela Nicole Pratts Rosario.

Fue en el programa “En La Mañana”, que transmite TeleOnce, que la mentalista dijo que aún falta mucho por saber sobre ese crimen ocurrido el 11 de agosto en el desvío Roberto Colón, intersección con la carretera PR-14 en Aibonito, y que estremeció a todo Puerto Rico.

“Yo dije que ese caso iba a traer cola, ¿recuerdan?”, comenzó diciendo. “Que había muchas cosas que estaban tapando”, agregó.

La mentalista enfatizó que “aquí todo el mundo quiere escuchar lo que su entorno quiere escuchar.”

PUBLICIDAD

Relacionadas Vivian Carla predice quién ganará la gobernación y la silla de comisionado residente

Sobre el arresto de Anthonieska Avilés Cabrera, la joven acusada de asesinar a Gabriela Nicole, manifestó que “ahí hay otra cola”.

“Ahí hay mucho más todavía... ahí hay mucha gente que sabe las verdades,” lanzó la famosa mentalista boricua.

Asimismo, invitó a las personas que sepan algo de información a que vayan a las autoridades y hablen.

“Mire, si usted sabe la verdad, llame. Aibonito es un pueblo así de pequeñito (hizo gesto con sus manos), pero la gente tiene miedo de hablar porque los amenazan; si hablas, te va a pasar cualquier cosa,” sostuvo.

“Eso es como una bola horrible de las cosas que pueden pasar,” soltó.

Vivian Carla también exhortó a la familia de Gabriela Nicole a guardar silencio por el momento.

9 Fotos Gabriela Nicole Pratts Rosario, de 16 años, fue asesinada en la madrugada del 11 de agosto en el desvío Roberto Colón intersección con la carretera PR-14 en Aibonito.

Sobre lo más reciente del caso, el pasado miércoles el Tribunal de Primera Instancia de Aibonito determinó que Anthonieska Avilés Cabrera no está mentalmente apta para enfrentar el proceso judicial en su contra.

La conclusión surgió tras celebrarse una vista al amparo de la Regla 240 de Procedimiento Criminal, cuyo propósito es evaluar si la imputada, de 17 años, posee la capacidad mental necesaria para comprender el proceso legal y colaborar con su defensa.

Avilés Cabrera enfrenta cargos graves, incluyendo asesinato en primer grado.

Según confirmó la Oficina de Administración de Tribunales (OAT) a este diario, tras la determinación emitida por la jueza Paola Morales, el tribunal pautó una nueva vista de procesabilidad para el 15 de octubre, cuando se volverá a evaluar el estado mental de la joven.

PUBLICIDAD

La madre de Avilés Cabrera, Elvia Cabrera, también enfrenta cargos por asesinato en primer grado relacionados con este crimen.

Pratts Rosario fue asesinada a la medianoche del 11 de agosto en el desvío Roberto Colón, en Aibonito, en medio de una pelea entre jóvenes. Todo ocurrió tras el cierre de una fiesta de verano auspiciada por el Municipio de Aibonito.

El pasado 19 de agosto, ocho días después de la muerte de la adolescente, Cabrera, de 40 años, y su hija, de 17, fueron arrestadas e imputadas por asesinato en primer grado. Ambas fueron señaladas como participantes directas en el ataque que terminó con la vida de Gabriela Nicole.

Las autoridades no han revelado el motivo de los hechos, más allá de que fue una riña que ocurrió el mismo día de los hechos, mientras que familiares expresaron que había desavenencias entre ambas.