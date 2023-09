El juez Isander Rivera Morales arremetió esta mañana contra la defensa de Roy George Karakozian, pues por segunda ocasión solicitó aplazar la vista preliminar que iniciaba contra el hombre acusado de matar a una pareja de hermanos en el Tribunal de Caguas por no estar preparada.

“Hay asuntos que creo que la defensa debe y tiene que ser más diligente en la presentación de asuntos”, sostuvo el magistrado, desde la sala 201 del Centro Judicial de Caguas donde se celebraría la vista y que se transmitió a través del sistema portátil de la Oficina de Prensa de la Oficina de Administración de los Tribunales.

Tras resaltar fechas y posibles oportunidades en que la defensa podía haberse preparado, el juez pautó la vista preliminar nuevamente para el 11 de octubre da la 1:30 p.m. y la continuación, de ser necesario, el 13 de octubre a las 10:00 a.m.

La reacción del juez se debe a que esta sería la segunda ocasión en que la defensa sustenta su petición para aplazar la vista por no estar preparada, pues esa misma solicitud la hizo el 19 de septiembre, fecha original de la vista.

“La defensa no estaría preparada para entrar en los méritos de este asunto”, planteó de inmediato el abogado de defensa Donald Milán Guindín, de la Sociedad para Asistencia Legal (SAL).

“Sabe, como norma, este abogado viene preparado a su sala a atender los asuntos, pero ciertamente esto no es un caso típico. Esto es un caso que requiere una preparación adicional y que yo me pueda sentar con mi representado que, al día de hoy, no lo he hecho en detalle, como él se merece”, agregó.

Las razones que planteó Milán Guindín al Tribunal incluyeron la fecha que primera vez tuvo contacto con el imputado, el 8 de septiembre, para determinar si la SAL podía representarlo.

También, lo adjudicó a que ha tenido que presentar múltiples mociones y órdenes, así como solicitar vídeos de la Oficina de Administración de Tribunales (OAT) que “no hemos podido discutir ese detalle con nuestro representado”. Asimismo, mencionó una moción que el medio noticioso NotiCel hizo al Tribunal Supremo para transmitir públicamente el caso. Milán Guindín se había opuesto a esto, pero el Supremo declaró “no ha lugar” a su moción y a la reconsideración.

Hizo referencia, además, de la continuidad de su agenda regular que también ha limitado su tiempo.

“Desde esa fecha, hemos estado atendiendo nuestro calendario regular de casos, que el tribunal puede constar que comparecemos en la sala suya básicamente en todos los días y atendemos juicios plenarios todas las semanas. Eso se hace de manera consecutiva”, manifestó.

Por esto, el juez sugirió aplazar hasta las 2:00 p.m. la vista para darle oportunidad de una conferencia entre la defensa y el acusado, pero Milán Guindín estimó que esa ventana de tiempo “no sería un término suficiente” para discutir apropiadamente los detalles del caso.

“No podemos hacer una defensa a mitad. De nada vale yo pararme aquí, juez, y decirle ‘yo estoy preparado para atender el asunto’, cuando verdaderamente yo siento que no lo estoy. Para mí es una responsabilidad muy grande, porque en las manos de nosotros está el derecho de esta persona a, eventualmente, salir en libertad o quedar condenado para siempre en la cárcel. Esa es la súplica que le estamos haciendo”, reiteró.

Los hechos del caso se remontan al 29 de agosto en las afueras del Tribunal de Primera Instancia de Caguas. Karakozian llegó al lugar para acompañar a su esposa, Luz Pérez Martínez, para litigar una controversia civil contra los hermanos Calderón Pérez a raíz de una disputa vecinal por la colindancia de sus residencias.

Cuando ambos estaban en el Tribunal, se dio a conocer que Pérez Martínez sería arrestada, pues violó una orden de protección por acecho emitido a favor de los hermanos Calderón Pérez.

Es por esto que Karakozian buscó un arma y disparó contra ambos, cobrando las vidas de Ángel Calderón Pérez, de 43 años, y Rosa Calderón Pérez, de 34 años.