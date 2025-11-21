( Suministrada por la Policía )

Un colmado de Río Grande fue el más reciente escenario de una pandilla dedicada al hurto de vehículos que los utilizan para chocar las vitrinas de negocios para cometer escalamientos.

Durante la tarde de ayer, jueves, las autoridades anunciaron el arresto en Carolina de dos sospechosos de varios escalamientos utilizando el mismo método en la zona metropolitana.

Según la querella a eso de las 5:00 a.m. de hoy, viernes, los delincuentes acudieron a la marginal del barrio Las Dolores donde estrellaron en la entrada un vehículo Kia Soul color gris, para escalar el colmado Wik.

Los dos sospechosos logrando acceso al interior y se apropiaron ilegalmente de la caja registradora.

La propiedad hurtada y los daños fueron estimados por el comerciante en $15,100.

El caso fue referido a la División de Delitos contra la Propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Fajardo.