El Negociado de Patrullas de Carreteras y la División de Alcohol, Radar y Fotómetro anunció los bloqueos de carreteras en las áreas policíacas de Carolina, Arecibo y Guayama, el próximo viernes, 19 de diciembre.

Esta iniciativa, que no se llevaba a cabo desde el año 2020, para la época de la pandemia, en esta ocasión tiene como propósito no solo prevenir accidentes de tránsito o emitir multas de tránsito en la época navideña, sino que sirva de canal de orientación para reforzar el mensaje al conductor sobre el peligro de disparar al aire y el mal uso de pirotecnia.

El personal contará con el apoyo de la Comisión para la Seguridad en el Tránsito, así como la Oficina de Explosivos y el Negociado de Relaciones con la Comunidad de la Policía de Puerto Rico, se informó en un comunicado de prensa.

Según explicó el superintendente de la Policía, Joseph González Facón, la labor de los uniformados no es solo la de atender situaciones de emergencias, proteger vidas y propiedades, investigar y arrestar, sino también hacer todos los esfuerzos necesarios para orientar y prevenir accidentes.

“El excelente trabajo de los hombres y mujeres que patrullan nuestras carreteras lo vemos reflejado en la reducción de accidentes graves y fatales en lo que va de año. Sin embargo, todavía hay un largo camino que recorrer”, sostuvo el funcionario.

González Falcón, obsrvó que en las festividades que se avecinan es común ver un incremento en los accidentes de tránsito en las carreteras, muchas veces por el consumo de bebidas alcohólicas y negligencia de los conductores.

“No queremos más accidentes de tránsito, pero tampoco los queremos por el uso indebido de pirotecnia o la práctica criminal de hacer disparos al aire. Por eso estamos aprovechando este esfuerzo para orientar sobre cada uno de estos temas y, por supuesto, salvar vidas,” añadió González Falcón.

Por su parte, el director del Negociado de Patrullas de Carreteras, capitán Elvis Zeno Santiago, explicó que “aunque nuestra intención es promover la conciencia preventiva mediante intervenciones educativas para reducir dramáticamente los accidentes de tránsito, en especial los de carácter graves y fatales, intervendremos con aquellos conductores que conduzcan bajo los efectos de bebidas embriagantes o sustancias controladas, según dispone Ley 22 de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico.”

De igual forma, el director ejecutivo de la Comisión para la Seguridad en el Tránsito, José “Memo” González, reiteró su respaldo a la reanundación de los bloqueos junto a la Policía de Puerto Rico, “porque orientar a tiempo salva vidas. Estos bloqueos no tienen un fin punitivo; su propósito es educar, prevenir y detener conductas peligrosas antes de que se conviertan en una tragedia. Cada encuentro en la carretera es una oportunidad para proteger a nuestras familias. Si va a tomar, no beber. La vida va primero.”

Estos bloqueos forman parte del Plan Estratégico de Prevención y Vigilancia, en coordinación con el Negociado de Patrullas de Carreteras y la Comisión para la Seguridad en el Tránsito, con el propósito de promover la conciencia preventiva mediante intervenciones educativa; identificar y procesar conductores que operen vehículos de motor bajo los efectos de bebidas embriagantes o sustancias controladas; reducir la incidencia de choques graves y fatales y velar por el cumplimiento de la Ley 22, Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico, según enmendada.

Los bloqueos se realizarán de forma escalonada, estratégica y conforme a la Orden General OG 600 Sección 629 “Bloqueos de Carreteras”, asegurando el pleno respeto a los derechos constitucionales de los ciudadanos y los debidos procesos de ley.

En el comunicado la Policía reafirmó su compromiso “con la seguridad y el bienestar de todos los conductores y peatones, así como con la implementación de medidas efectivas para combatir la criminalidad en las vías públicas”.