Por considerarlo “evidencia irrelevante”, el abogado de defensa del trapero Yovngchimi, Saam Zangeneh, solicitó este jueves a la jueza federal María Antongiorgi Jordán que excluya del proceso judicial un video extraído de un teléfono celular.

En la moción presentada no se expone si la imagen que se observa en el vídeo incluye al exponente de música urbana, cuyo nombre de pila es Ángel Javier Avilés Monzón. Este está acusado de dos cargos por posesión de armas modificadas para disparar de manera automática.

La moción expone que “el vídeo se obtuvo en un chat grupal de WhatsApp en el que, según el gobierno, participa el acusado. El vídeo, extraído del teléfono celular, muestra lo que parece ser un individuo disparando una pistola desde un vehículo en movimiento. El gobierno alega que esta arma de fuego ha sido alterada con un interruptor”.

En sus argumentos, el letrado aseguró que la Fiscalía federal “no puede aportar ninguna prueba que demuestre que el video se grabó dentro de los límites jurisdiccionales de Puerto Rico. Asimismo, el gobierno no ha demostrado que el vídeo se haya grabado durante el plazo legal en el que los delitos imputados pueden ser procesados ​​con fundamento”.

Se aludió en la moción que el vídeo en controversia no es relevante para el proceso judicial y que no se cumplieron los requisitos de autenticación que exponen las reglas federales

“La Fiscalía no puede autenticar ni identificar, el video porque no existen pruebas suficientes para sustentar la conclusión de que el artículo es lo que afirman que es… Sin prueba del lugar, la fecha y la hora en que se filmó el video, el Gobierno no tiene forma de demostrar que la prueba es lo que afirman que es”, subraya el documento.

Resalta que la moción se presentó posterior a la fecha límite de presentar estos reclamos, según se desprende del expediente judicial.

Es que que la jueza federal determinó que las mociones previo al juicio debían haber sido presentadas en o antes del 15 de mayo.

Yovngchimi fue arrestado el pasado 29 de diciembre en el aeropuerto internacional Luis Muñoz Marín, en Isla Verde.

Documentos del expediente judicial del artista apuntan a que el trapero fue atrapado en una presunta ilegalidad por unos mensajes de textos extraídos del celular de otro cantante de música urbana, Luis Nomar Isaac Sánchez, mejor conocido como CDobleta. Estos extractos fueron corroborados en el celular del propio acusado, que fue confiscado el 16 de septiembre por la agencia Homeland Security Investigations (HSI, en inglés).

Ambos artistas urbanos formaban parte de un chat de WhatsApp de nombre “La Vuelta”. Además, formaban parte del grupo Víctor Pérez Fernández, alias “Vitu”, “Vitikin”, “Enano” y “La Cone”. Este último es el presunto manejador de CDobleta y se entregó a las autoridades federales en diciembre y fue acusado por un gran jurado federal junto a otros 15 alegados miembros de la ganga “La Familia”, cuyo grupo supuestamente operaba en los municipios de San Juan y Carolina. Se sospecha que el grupo es responsable por el asesinato del sargento Eliezer Ramos.

El juicio contra Yovngchimi todavía no tiene fecha. Este se encuentra en prisión en espera del proceso, luego de que se le denegara en dos ocasiones el derecho a libertad bajo fianza.

El trapero boricua pudiera enfrentar una pena máxima de 10 años de cárcel por cada cargo, de ser hallado culpable.