No importa que edad tenga, seguramente hay un lugar que frecuentaba que ya no existe. Puede ser una tienda, un restaurante o un parque de diversiones. Algunos son recuerdos de la niñez y otros de la adultez temprana. Aquí una lista nostálgica de lugares que ya no existen excepto en la memoria.

1. Plaza Acuática



Plaza Acuática. ( Archivo )

En estos días calurosos deben ser muchas las personas que desearon refrescarse en el parque acuático que se promocionaba como la mejor playa de Hato Rey pero que se quedó sin agua en el 2001.

2. Monoloro

Ubicado cerca del barrio Barraza, en Carolina, el zoológico fue cuna de diversión familiar en la década de los 70 hasta que empezó a perder popularidad en los 80. De ese espacio escapó Yuyo, el famoso chimpancé que vivió en el Parque de las Ciencias hasta que murió el año pasado.

PUBLICIDAD

3. Felicilandia

Centro de diversiones en la zona de San Patricio que cerró a mitad de los 90. Algunas de las machinas siguen con vida en otros centros de diversión para niños y niñas.

4. Safari Park

El parque recreativo de Vega Alta fue una de las ofertas de entretenimiento creadas en los 70, pero en los 80 no tenía ingresos para mantener a los animales, que en su mayoría pasaron al Parque de las Ciencias, en Bayamón.

5. Woolworth

Después de más de 30 años en el país, la cadena de tiendas por departamento cerró sus locales en 1997. Todavía hay gente que se acuerda de la pizza y de los vasos de refresco conmemorativos.

7/17/97 SAN JUAN/PLAZA LAS AMERICAS/ CIERRE TIENDA WOOLWORTH . ( Archivo )

6. El Cotorrito

Famoso en los 60 y 70, el centro nocturno presentaba espectáculos de transformistas en su local en la avenida Ponce de León, en Santurce. Tan famoso fue que era frecuentado por personalidades de renombre, como la primera alcaldesa de San Juan, doña Fela.7. González PadínLa tienda por departamentos era famosa por la decoración de sus vitrinas en Navidad, que eran contempladas por las familias puertorriqueñas que acudían casi en peregrinación. En 1995 desapareció, pero todavía hay gente que la extraña.8. Peggy SueUna discoteca que stuvo pegá en los 90 con una oferta de rock y música latina, pero la gloria le duró poco y ha cambiado de nombre y de concepto en múltiples ocasiones en los últimos años.Estuvo pegá en los 90 con una oferta de rock y música latina, pero la gloria le duró poco y ha cambiado de nombre y de concepto en múltiples ocasiones en los últimos años.9. Flying SaucerPegá en los 70 y principios de los 80, la discoteca de Isla Verde era conocida por las fiestas de disfraces en Halloween. Miami Sound Machine, con una Gloria Estefan bien joven, fue una de las bandas que se presentó.