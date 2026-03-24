A 10 años de que las parejas del mismo sexo lograran el derecho de contraer matrimonio, se han registrado en Puerto Rico unas 4,076 bodas.

Fue el pasado año, en el 2025, cuando más parejas decidieron unir sus vidas. Sumaron 642 casamientos, según datos suministrados a Primera Hora por el Registro Demográfico del Departamento de Salud.

En esta década, sólo 560 parejas se han divorciado. El 2025 también repitió como el año con más disoluciones de matrimonios del mismo sexo, con unos 99.

Estas cifras reflejan que la tasa de divorcios entre las parejas del mismo sexo es de un 13.7%, en comparación con las parejas heterosexuales, que se promedia a un ritmo de un 50%.

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Datos suministrados por Registro Demográfico apuntan a que en el 2025 se registraron 11,296 bodas del sexo opuesto y 5,850 parejas se divorciaron. La tasa de divorcios resultó en 51.8%.

En el caso de las parejas del mismo sexo, estas lograron el matrimonio igualitario tras una sentencia emitida por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos el 26 de junio de 2015.

Las cifras también reflejan la marcada disminución de las parejas que deciden casarse. En general, hubo una disminución de 30% en las bodas en este periodo del 2015 al 2025.

En el caso de las parejas del mismo sexo, estas lograron el matrimonio igualitario tras una sentencia emitida por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos el 26 de junio de 2015 en el caso Obergefell versus Hodges. En la misma se declaró inconstitucional la prohibición del matrimonio entre personas del mismo sexo, basándose en la Decimocuarta Enmienda de la Constitución, la cual garantiza la protección de los derechos.

Según datos oficiales del Registro Demográfico, en ese 2015 se casaron 244 parejas y no hubo divorcios. Desde entonces, la cifra de casamientos fluctuó entre 250 a 500 parejas al año.

Una de las luchadoras en Puerto Rico por este matrimonio igualitario, la abogada Ada Conde Vidal, celebró las cifras de matrimonios del mismo sexo registrados en la Isla, ya que recordó que los opositores alegaban que no se debía conceder el derecho porque no iba a impactar ni a un 1% de la población.

No obstante, comentó que en el 2025 los casamientos representaron un 5% del total de bodas en la Isla.

“Son unos números excelentes. Estamos demostrando que la comunidad está optando por el matrimonio, porque lamentablemente, y esta es una realidad, es la única figura legalmente que concede derecho a una pareja. Porque, si hubiera otro tipo de figura, (como las uniones de hecho), yo te aseguraría a ti que ni los heterosexuales contrajeran matrimonio”, soltó la activista.

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Indicó que no se puede mirar con que hubo “pocas bodas gay, porque estamos a apenas 10 años que se reconoció el derecho al matrimonio entre parejas del mismo sexo. Esto ha sido un proceso en la cual las personas han estado buscando su reconocimiento en las relaciones. En lo que fue en un momento dado, de aquellos que vivieron el prejuicio y no pudieron casarse, y a los que por la edad pudieron hacerlo y reconocer sus derechos, y ahora tú tienes una juventud que va a otra expectativa de verlo como algo tan normal como cualquier otra pareja”.

Mientras, opinó que el porcentaje de divorcios es menor que en las parejas heterosexuales, ya que las del mismo sexo tienden a casarse en la madurez, buscan una estabilidad en la relación, así como compartir sus bienes y obtener derechos.

“A la comunidad heterosexual, que le ha sido siempre fácil el matrimonio, ha sido como si fuera, ‘pues, vamos a casarnos’”, indicó.

Conde Vidal llamó a continuar educando para que más parejas del mismo sexo opten por el matrimonio como una opción.

Las bodas del mismo sexo:

2015 - 244

2016 - 404

2017 - 275

2018 - 426

2019 - 291

2020 - 229

2021 - 417

2022 - 368

2023 - 325

2024 - 455

2025 - 642

Los divorcios:

2015 - 0

2016 - 11

2017 - 19

2018 - 37

2019 - 35

2020 - 40

2021 - 55

2022 - 88

2023 - 78

2024 - 98

2025 - 99

Fuente: Registro Demográfico de Puerto Rico, Departamento de Salud