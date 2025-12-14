Un programa pionero que busca conectar a veteranos con perros rescatados a través de un proceso de pareo y entrenamiento diseñado para mejorar la calidad de vida de ambos es el nuevo proyecto de Sato Orgullo Patrio.

El esfuerzo Sato con Sentido cuenta con el coauspicio de Veteranos por Puerto Rico e Iniciativa Comunitaria.

El proyecto, según se informó, seleccionará diez perros rescatados y los emparejará con veteranos que deseen integrarse a la iniciativa. Para lograr un pareo responsable, el equipo evaluará varios factores, como estilo de vida del veterano, nivel de actividad física, tipo de vivienda y condiciones de salud.

El objetivo es asegurar que cada pareja—veterano y perro—sea compatible y pueda desarrollar una relación sólida y beneficiosa.

Una vez completado el pareo, los participantes iniciarán un programa de entrenamiento de seis a ocho semanas, completamente gratuito. Estas sesiones incluirán educación básica en etología canina y técnicas de entrenamiento con refuerzo positivo, y serán impartidas por una entrenadora certificada en San Juan.

Tanto el veterano como el perro aprenderán juntos, fortaleciendo el vínculo desde el primer día.

Además del entrenamiento, el programa ofrecerá un espacio de comunidad: los veteranos se reunirán al menos dos veces por semana para compartir, socializar y apoyarse mutuamente mientras disfrutan de café, aperitivos y un ambiente relajado. La meta es crear conexiones humanas tan valiosas como las que se desarrollarán con sus compañeros caninos.

“Sato con Sentido no solo impulsa la adopción responsable y el bienestar animal; también honra a nuestros veteranos ofreciéndoles compañía, propósito y una nueva oportunidad de crecimiento”, destacó por escrito Myriam Maldonado, presidenta de Sato Orgullo Patrio.

El programa también abre la puerta a futuros intereses profesionales, ya que algunos participantes podrían descubrir afinidad hacia el campo del entrenamiento canino.

Para más información, escriba a satoconsentido@gmail.com