La Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) anunció este lunes que debido a unos trabajos en la Toma de Aguas Crudas Santa Rosa III, en Guaynabo habrá interrupciones del servicio de agua en Guaynabo y Bayamón.

Los sectores que pudieran verse afectados en Guaynabo son Muñoz Rivera, avenidas Esmeralda y Lopategui, Parkville, partes altas de Las Lomas, zona urbana, barrios López Cases, Canta Gallo y Tintillo, calle Buen Samaritano y áreas aledañas.

En Bayamón serían sectores Juan Domingo, La Morenita y áreas cercanas.

“Se realizará una intervención en la Toma de Aguas Crudas Santa Rosa III que incluye labores de limpieza, inspección, remoción de sedimentos, reparación de válvulas y evaluación de equipos, con el fin de optimizar la operación del sistema”, informó la AAA a través de las redes sociales.

“Durante los trabajos, sectores de Guaynabo y Bayamón podrían experimentar interrupciones temporales en el servicio de agua potable”, indicó. Se estimó el tiempo de trabajos en 12 horas y se inició hoy, lunes.