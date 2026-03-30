La Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT) informó hoy que se abrieron dos carriles adicionales en el expreso PR-52 de Cayey/Salinas.

Este proyecto representa, al momento, una inversión de $41.6 millones en fondos federales debido a varios cambios en diseño que tuvieron que realizarse por la inestabilidad encontrada en la zona.

Este mega proyecto surge a raíz de un desprendimiento ocurrido en noviembre de 2022, considerado como uno de los más significativos registrados en Puerto Rico. Ante esta situación, la ACT actuó con prontitud y evaluar la estabilidad de la montaña. Los trabajos han incluido la estabilización de tres taludes o áreas en distintos niveles de la montaña que varían entre 9 y 49 pies, dependiendo de las condiciones del terreno.

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Actualmente, se continúa trabajando en el tercer talud, considerado el más complejo del proyecto.

Durante todo el proceso, se ha mantenido la operación de la autopista, mediante la relocalización de los carriles en dirección norte para reforzar la seguridad en el área.

La apertura de estos dos carriles representa un avance significativo en la restauración de esta importante vía, mejorando el flujo vehicular y la seguridad de miles de ciudadanos que transitan diariamente por el Expreso PR-52.

Se recomienda a los conductores utilizar la aplicación Waze para identificar rutas alternas y reducir posibles retrasos en su tiempo de viaje.

Dentro de las zonas de construcción trabajan muchas personas, por lo que se exhorta a los conductores a reducir la velocidad, mantenerse atentos a las señales y seguir las instrucciones de los dispositivos de control de tránsito instalados en el área, a fin de garantizar la seguridad de conductores y trabajadores.

Los ciudadanos pueden mantenerse informados sobre los trabajos y proyectos a través de las redes sociales de la ACT en Facebook (ACT) y en X (@ACT).