A pesar de que se emitió una advertencia de Tsunami para Puerto Rico y el Caribe, el director de operaciones del Negociado para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres, (NMEAD), Ángel Vázquez, aclaró en declaraciones escritas que la advertencia no requiere desalojos ni evacuaciones. No obstante, por precaución, se exhorta a la ciudadanía a salir inmediatamente del agua, especialmente en las costas oeste y sur de la Isla. “Aunque no se anticipa un evento de gran impacto, como medida de seguridad nadie debe estar en el agua hasta nuevo aviso. Es importante seguir la información oficial y evitar la propagación de rumores”, explicó Vázquez.

El tiempo estimado más temprano en que podrían comenzar las fluctuaciones peligrosas del nivel del mar y corrientes oceánicas fuertes en Puerto Rico y las Islas Vírgenes es a las 9:46 PM AST del 8 de febrero de 2025.#PRwx #USVIwx — NWS San Juan (@NWSSanJuan) February 9, 2025

Las expresiones de Vázquez se produjeron como parte de un comunicado emitido por la Mansión Ejecutiva en el que la gobernadora, Jenniffer González informó que se mantenía monitoreando la situación en comunicación con las agencias de emergencia del gobierno, la Red Sísmica de Puerto Rico y los alcaldes

De otra parte, se informó que la Red Sísmica de Puerto Rico ajustó la magnitud del terremoto a 6.7 en la escala de Richter, lo que reduce el riesgo de un impacto mayor. González Colón hizo un llamado a la ciudadanía a mantener la calma, mantenerse informados a través de fuentes oficiales y seguir las recomendaciones de las autoridades.

Lanchas a Vieques y Culebra seguirán operando con normalidad

De otra parte, la Autoridad de Transporte Integrado informó que las operaciones marítimas de esa agencia se mantienen sin cambio, a pesar de la advertencia de tsunami emitida esta noche para el Caribe tras un sismo de 7.6 grados que se registró en las Islas Caimán.

“Ante la advertencia de tsunami emitida para Puerto Rico, la Autoridad de Transporte Integrado (ATI) y el operador de transporte marítimo permanecen atentos a las instrucciones de la Guardia Costera de los Estados Unidos”, advirtió la agencia en un comunicado.

“Por el momento, todas las operaciones continúan con normalidad”, añade el parte, en el que se informó que se mantenían en pie el último viaje de Vieques a Ceiba, que salía a las 9:00 p.m., así como el último viaje de Culebra a Ceiba que saldría a las 9:30 p.m. Igualmente el último viaje de San Juan a Cataño continuaba programado para las 11:00 p.m.

“Continuaremos monitoreando la situación y actualizaremos en caso de cualquier cambio en el servicio. Se exhorta a los pasajeros a mantenerse informados a través de los canales oficiales”, cierra el comunicado.