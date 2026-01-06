Un enjambre sísmico se desarrolla al norte de Puerto Rico en la mañana del Día de los Reyes Magos, informó el Servicio Geológico de Estados Unidos.

Al momento, ninguno de los movimientos de tierra ha sido reportados como sentidos.

En la pasada hora se han registrado alrededor de 10 temblores entre las magnitudes de 2.7 y 3.2.

Según la Red Sísmica de Puerto Rico, un enjambre sísmico es una “serie de sismos de magnitud similar que ocurren en el mismo lugar".

A finales de 2019 y principios de 2020, un enjambre sísmico afectó el suroeste de Puerto Rico, siendo el evento máximo un terremoto de magnitud 6.4 el 7 de enero de 2020.