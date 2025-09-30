El Servicio Nacional de Meteorología (NWS en inglés) en San Juan emitió una advertencia de calor para más de 50 pueblos municipios, hoy, martes.

Según indicó la agencia a través de su informe diario, la temperatura y la humedad presente crearían condiciones peligrosas para personas sensibles desde las 10:00 de la mañana hasta las 5:00 de la tarde.

Los índices de calor superarán los 100 grados Fahrenheit.

Los municipios bajo la advertencia, son: Dorado, Vega Baja, San Germán, Vieques, Hatillo, Arroyo, Yauco, Guayanilla, Toa Baja, Ceiba, Guayama, Guaynabo, Río Grande, Juncos, Ponce, San Juan, Aguada, Mayagüez, Cabo Rojo, Humacao, Quebradillas, Rincón, Moca, Lajas, Peñuelas, Aguadilla, Culebra, Canóvanas, Luquillo, Santa Isabel, San Lorenzo, Cayey, Manatí, Naguabo, Florida, Añasco, Arecibo, Comerio, Las Piedras, Salinas, Gurabo, Fajardo, Toa Alta, Cidra, Vega Alta, Barceloneta, Patillas, Bayamón, Camuy, Caguas, Trujillo Alto, Maunabo, Hormigueros, Carolina, Cataño, Isabela, Aguas Buenas, Loiza, Yabucoa, Guánica y Juana Diaz.

[September 30th] The last day of September is expected to be warm and once again a Heat Advisory is in effect for all urban and coastal areas of Puerto Rico and the U.S. Virgin Islands from 10 AM AST through 5 PM AST. Share with your family and friends! #prwx #usviwx pic.twitter.com/WICr0XuD98 — NWS San Juan (@NWSSanJuan) September 30, 2025

Ante estas temperaturas, se recomienda tomar precauciones adicionales si trabaja en el exterior. Cuando sea posible, reprograme las actividades extenuantes para temprano en la mañana o al anochecer.

Para reducir el riesgo durante el trabajo en el exterior, la Administración de Seguridad Ocupacional y de la Salud recomienda programar recesos frecuentes en áreas con sombras o en un lugar con acondicionador de aire.

También se recomienda utilizar ropa ligera y clara, y tomar mucha agua. Tenga en cuenta que cualquier persona puede ser afectado por un golpe de calor.

Un golpe de calor es una emergencia médica. Si sospecha que usted o alguien más lo está sufriendo, llame al 9-1-1 de inmediato.