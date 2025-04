Si usted es de las personas que ha tenido que abrir su maleta frente al “counter” de una aerolínea para pasar alguna ropa a otra maleta porque tenía alguna libra de más, o si no le ha quedado más remedio que terminar pagando una suma de dinero considerable por sobrepeso en su equipaje, sepa que esas mismas aerolíneas que se muestran tan estrictas al pesar sus maletas no son en absoluto rigurosas cuando se trata de tener al día y en cumplimiento esas balanzas.

Así pudo pudo constatar el Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) durante la visita sorpresa que llevó a cabo este miércoles a través de varios aeropuertos de la isla.

“En la mañana de hoy hemos comenzado un operativo por todos los aeropuertos de la isla grande porque, como ustedes bien saben, la ley establece que toda unidad de pesas y medidas que se utilice en el comercio tiene que estar certificada en Puerto Rico por el Departamento de Asuntos del Consumidor. Y tuvimos confidencias de que, con excepción de una aerolínea, todas estaban en incumplimiento”, sostuvo la secretaria del DACO, Valerie Rodríguez Erazo.

La secretaria del DACO, Valerie Rodríguez Erazo, enfatizó en la importancia de que las balanzas utilizadas por las líneas aéreas deben tener un sello que emite la agencia para certificar que están en ley. ( Xavier Araújo )

Mientras los agentes del DACO inspeccionaban balanzas en el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín la secretaria indicó que, en horas de la mañana, habían visitado el aeropuerto Rafael Hernández de Aguadilla, y luego irían al Mercedita de Ponce. Agregó que “próximamente” también visitarían los aeropuertos de Vieques y Culebra.

Tan solo en Aguadilla se habían detectado 12 infracciones en cuatro balanzas, incluyendo una que registraba un libra sin que se le colocara nada de peso. En el Luis Muñoz Marín, con excepción de las de American Airlines -que es la única aerolínea que estaba en cumplimiento- una tras otra de las balanzas estaban en violaciones, muchas de ellas sin sello, y las pocas que tenían, estaba expirado. Al menos dos balanzas estaban descalibradas al punto que registraban peso sin tener nada encima, una media libra, y la otra un libra.

“En Puerto Rico se ha convertido un lujo poder viajar y estas aerolíneas cobran todo. Entonces, si te cobran por maleta, por exceso de (equipaje en la) maleta utilizando una balanza que no está certificada, pues ellos están incumpliendo con la ley, y ciertamente van unas multas, porque eso es un abuso con el consumidor. ¿Qué garantías tienen ellos que la balanza que están utilizando esté calibrada? Y de nuevo, si tú pretendes cobrar por algo que tiene peso, tú tienes que cumplir con la ley”, afirmó Rodríguez Erazo.

La secretaria agregó que el asunto de establecer controles a las balanzas de las aerolíneas “es igual en los 50 estados. Tú vas ahora mismo a Florida, todas (las balanzas) tienen unos sellos. Y en Puerto Rico no puede ser que estén en incumplimiento cuando en los 50 estados están cumpliendo”.

“Esto es algo que está hasta en la Constitución de los Estados Unidos, la Sección 8 establece que todo lo que sea pesas y balance el Congreso tiene potestad, todos los estados regulan, esto no es noticia nueva para ningún comercio”, insistió.

Explicó que, en el caso de Puerto Rico, las aerolíneas, como cualquier otra empresa, “tienen que llamar para que DACO certifique una balanza si la van a utilizar en el comercio”. Una vez la balanza es certificada, se le coloca un sello de inspección, que se parece a los marbetes, y que tiene una validez de dos años. “Antes que se venza el segundo año, el reglamento establece que se tienen que comunicar con el DACO y tienen que agendar una cita para que nuestros inspectores revisen y garanticen que está calibrada la unidad de pesa, y vuelvan a emitir el sello de inspección”.

Las multas serán gordas

La secretaria agregó, en tono enfático, que iba a “tomar muchísimas consideraciones cuando pongamos la multa, el tiempo que llevan no cumpliendo con la ley, el beneficio económico que ha tenido este infractor por décadas”, entre otros.

Recordó que las multas se emiten por cada infracción de cada balanza, y por cada día que se comete la infracción.

“El máximo de multa es $10,000 por infracción, por día. Y nosotros en el DACO tomaremos en consideración todos los tipos de infracciones”, insistió.

A pesar de haber sido sorprendidos cometiendo las violaciones, este diario pudo ver cómo pasajeros tenían que reacomodar el equipaje para poder cumplir con el peso, en balanzas que no estaban debidamente certificadas.

Ante las múltiples violaciones de parte de las aerolíneas, la secretaria hizo la recomendación a los consumidores de que “si usted ve una pesa que no tiene sello de inspección del DACO, esa pesa no se supone que se utilice en el comercio, y ya eso es una infracción, y el ciudadano puede hacer una querella en el DACO, y estaremos atendiéndola. Porque estamos hablando que por sobrepeso te cobran $150 la maleta. Es casi un pasaje. Y esto está ocurriendo y lleva años ocurriendo. Y no puede ser que en Puerto Rico tratemos al consumidor puertorriqueño distinto. Considera todo lo que tú tienes que pagar para poder montarte en un avión a visitar un familiar tuyo en los estados, y también pagar sobrepeso en una maleta utilizando una balanza donde la propia aerolínea no está en cumplimiento, yo creo que ya es hora de dejarnos de hacer la vista larga”.

El sello del DACO debe estar visible cerca de donde se ven los números indicando el peso, y tiene ponchado el mes en que se vence. Y para ayudar a la gente, el DACO utilizará ahora un sello más grande para que pueda leerse con más facilidad.

A pesar de había tantas balanzas en incumplimiento, la secretaria indicó que no las paralizó “en consideración a que no quiero impedir el tráfico aéreo… somos una isla y no hay muchas opciones tampoco”.

“Pero el cliente sí tiene la opción, el que le estén cobrando por maletas en sobrepeso en estos días, y vea que esa unidad no tenga la certificación del DACO, tiene causa de acción para una querella en el DACO”, afirmó.

Para hacer la querella “puede hacerla a través del portal daco.pr.gov, puede ir a las oficinas regionales de nosotros, o (llamando) al teléfono (787) 722-7555”.

Nada contentos

La noticia de que las aerolíneas estaban por la libre e incumpliendo con la ley en lo que respecta a sus balanzas causó molestia entre pasajeros, una vez supieron de esa práctica estaba ocurriendo, y de manera generalizada.

El pasajero Manuel García, quien viajaba con su primo y su tía, de hecho, se expresó confundido cuando le notificaron que la maleta pesaba más, “pero yo no tengo nada extra en el luggage (equipaje), so… I mean, cuatro o cinco libras, that’s a lot, es un montón… y pagué mis 125 libras… eran cuatro o cinco libras (de más), pero es lo mismo, ropita y accesorios”.

Al saber de las violaciones, dijo sentirse “molesto, absolutamente”.

Por su parte, la joven deportista Briana Cains también se mostró contrariada con la situación.

“Sinceramente pienso que eso es un problema que la aerolínea tiene que tomar en consideración, ya que, por ejemplo, nosotras que somos un equipo, que llevamos uniformes, tenis, nuestro equipaje en sí de competencia, deberían arreglar eso, porque nosotros no tenemos culpa”, cuestionó.

“Sinceramente pienso que ya eso es una falta de respeto de su parte hacia nosotros los ‘customers’ (clientes) que somos los que estamos pagando por su servicio. Y el que ellos tengan eso de las pesas, pues pienso que es un problema bastante grande, ya que, tras que estamos pagando vuelo, equipaje y todo, tenemos que pagar extra dinero por algo que nosotros no estamos incumpliendo, que son ellos”, denunció.