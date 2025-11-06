Ante la información publicada sobre posibles reducciones en el tráfico aéreo en algunos aeropuertos de Estados Unidos, el operador del Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín (SJU) indicó que no ha recibido una notificación oficial de la Administración Federal de Aviación (FAA) o del Departamento de Transporte Federal relacionada al asunto.

Aerostar informó que, al momento, no se han implementado ajustes operacionales que afecten el funcionamiento del SJU.

“Como parte de nuestros protocolos, mantenemos comunicación constante con las autoridades federales, aerolíneas y agencias pertinentes. De surgir información oficial que indique alguna variación en las operaciones o en itinerarios de vuelo, activaremos de inmediato el plan de comunicación para orientar a los pasajeros, concesionarios y a toda la comunidad aeroportuaria”, expresó Aerostar en comunicación escrita.

PUBLICIDAD

“Reiteramos que, en cualquier circunstancia, la recomendación principal es que los pasajeros mantengan contacto directo y continuo con su aerolínea para confirmar el estado de sus vuelos y recibir instrucciones específicas”, añadió el operador.

La FAA anunció que reducirá el tráfico aéreo en un 10% en 40 mercados de “alto volumen” a partir de mañana para mantener la seguridad durante el actual cierre del gobierno.

La agencia sufre de escasez de personal debido a que algunos controladores de tráfico aéreo, quienes están trabajando sin recibir pago, no se presentan a laborar durante el cierre, lo que resulta en retrasos en todo el país.