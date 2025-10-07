Como parte del proceso de instalación del nuevo puente peatonal que conectará el estacionamiento multipisos con la Terminal A del Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín (SJU), Aerostar Puerto Rico anunció el cierre temporal del carril exterior del primer nivel, área destinada para la recogida de pasajeros. El cierre iniciará a partir de mañana martes, 7 de octubre, desde las 4:00 de la madrugada hasta el jueves, 9 de octubre, en la noche.

Durante este periodo, los conductores que se dirijan a recoger pasajeros deberán utilizar el carril intermedio bajo techo, habilitado en noviembre pasado. Este carril permanecerá operativo durante todo el proceso de instalación del puente.

El proyecto, que forma parte de las mejoras de infraestructura en curso en el aeropuerto, representa una inversión de alrededor de $5 millones y tiene como objetivo facilitar el acceso directo desde el estacionamiento a la Terminal A, por donde transitan anualmente más de 3 millones de pasajeros.

“El nuevo puente peatonal es una obra esperada que brindará mayor comodidad, accesibilidad y seguridad a nuestros pasajeros, especialmente a quienes utilizan la Terminal A y el estacionamiento multipisos. Este tipo de infraestructura eleva la experiencia del viajero y forma parte del compromiso de Aerostar de continuar invirtiendo en un aeropuerto de clase mundial”, expresó Jorge Hernández, presidente de Aerostar Puerto Rico, mediante declaraciones escritas.

La estructura, cuya construcción comenzó en octubre del año pasado, se está levantando con módulos prefabricados que permitirán acelerar el proceso de instalación y minimizar el impacto operacional. El puente comunicará los diferentes niveles del estacionamiento entre sí y con la Terminal A, mediante ascensores y áreas de circulación climatizadas y seguras, siguiendo el modelo del puente existente que conecta con la Terminal B.

“Sabemos que todo proyecto de infraestructura puede representar ajustes temporales, pero estamos implementando las medidas necesarias para garantizar el flujo vehicular y la seguridad de los pasajeros durante este proceso”, añadió Hernández.

El nuevo puente forma parte del plan de modernización y sostenibilidad que Aerostar desarrolla en el Aeropuerto Luis Muñoz Marín, el cual incluye inversiones multimillonarias en tecnología, energía renovable e infraestructura para reforzar su posición como la principal puerta de entrada y salida aérea de Puerto Rico y del Caribe.