La idea de trasladar la gigantesca estatua de Cristóbal Colón del lugar donde está en Arecibo al litoral de Cataño no solo continúa en pie, sino que, además, el alcalde catañés, Julio Alicea Vasallo, está 100% convencido de que se hará realidad e incluso lo contempla como una de sus prioridaes.

El alcalde indicó este martes que están a la espera de una evaluación por parte de la Administración Federal de Aviación (FAA, en inglés) sobre cómo podría interferir la enorme escultura con el tráfico aéreo hacia y desde el relativamente cercano Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín.

Pero agregó que ha crecido el interés por el proyecto y que está convencido que la FAA autorizaría alguno de los puntos propuestos para la colocación de la estatua a lo largo del litoral de Cataño.

“Con relación al esfuerzo de traer la estatua de Cristóbal Colón desde Arecibo hasta Cataño, en estos momentos uno de los dueños principales de la estatua, que es el señor José González, ha solicitado a sus abogados que consulten con la agencia (Administración) Federal de Aviación con relación a la montura de la estatua en el Parque Recreativo La Esperanza”, sostuvo Alicea Vasallo, a Primera Hora en declaraciones ofrecidas durante una conferencia de prensa en la que anunció un programa de reciclaje de vidro en comercios del área del malecón de la Bahía de Cataño, en colaboración con las empresas Bacardí Corporation y Reciclaje del Norte.

“Ese es el plan B que tenemos, porque la idea es que la montura no interfiera con el tráfico aéreo…”, indicó, recordando que “allí en el parque La Esperanza hay un proyecto de $3.4 millones con fondos de recuperación de FEMA, y está en proceso”.

“Nosotros esperamos que ya la semana próxima salga la opinión y la determinación del bufete de abogados que ellos contrataron”, agregó el alcalde.

“Si ese lugar no se da, tenemos plan B y plan C, que no voy a revelar. Pero sí, las conversaciones están, y sería aquí, en un área de Cataño frente a la bahía”, aseguró.

“Nosotros estamos bien convencidos de que ese proceso se va a dar. Ya hay personas que están interesadas en invertir en el proyecto. Posiblemente, estaríamos hablando como uno de los inversionistas de la compañía Bacardí, que se estaría beneficiando grandemente de que (la estatua) esté allí. Está a varios metros de donde se va a instalar en el futuro”, indicó.

Comentó que “ya estamos preparando un posible proyecto de $15 millones para hacer más atractivo el lugar”, y recordó que el municipio de Cataño estaría ofreciendo “los mismos incentivos que le está dando Arecibo en cuanto a (exenciones de pago de) patente, CRIM e IVU”.

Reiteró, además, como había indicado previamente a este diario, que “el Municipio de Cataño no aportará un solo centavo de fondos públicos para el traslado de la estatua”.

“Yo soy de los que pienso, y mucha gente piensa, que la montura de la estatua en cualquier área en Cataño va a crear un desarrollo sin precedentes, y no simplemente para Cataño sino para todo el país. Va a estar en un área de las más hermosas de Puerto Rico aquí en la Bahía de Cataño, y con presencia a El Morro, que es lugar más visitado. Como cuestión de hecho, el segundo lugar más visitado en Puerto Rico es Bacardí. Y nosotros podemos entender de que eso va a ser reversa, que Cataño va a ser más visitado porque vamos a tener un tráfico turístico favorecido”, añadió, en un tono visiblemente optimista.

“Estamos pendientes a esa autorización (de la FAA), si se puede montar en el área A, B o C, qué mejor nos conviene. Pero estoy 100% convencido y 100% alegre de que ese proyecto viene para Cataño. Está dentro de mis prioridades”, reiteró.