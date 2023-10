El alcalde de Cidra, Ángel Concepción González, denunció el salvaje ataque del que fue víctima una de sus mascotas a manos de un desconocido, que le propinó una herida abierta en la cabeza al animal, presumiblemente con un machete.

El ejecutivo municipal, quien explicó que su propósito al hacer la denuncia pública es crear consciencia sobre el maltrato animal, relató que en la tarde del miércoles, al regresar a su hogar encontró una de sus perras, con una herida abierta en la cabeza. “Yo tengo dos (perras) Gran Danés y ambas han sido recogidas, regaladas. Llegue el miércoles, tarde en la noche de trabajar y me percató que la perrita Tokio que es su nombre, alrededor de seis años, tiene una herida en la cabeza, bastante abierta y profunda”, Añadió que de inmediato llevó al can al veterinario y lograron salvarle la vida, pero la situación pudo haber sido peor, pues aparentemente el incidente ocurrió durante la noche o la madrugada.

“Ya en la mañana siguiente la llevamos de inmediato al veterinario y él nos dice que esa herida fue bien fuerte y que es perfecta, y que es compatible con un machete o un objeto filoso. Que le llegó hasta el cráneo. No hubo fractura de cráneo gracias a dios. La sedaron, la operaron, la cerraron y ahora mismo pues está en recuperación. Pero así mismito, si tal vez le coge la cabeza, la coge por el cuello o la oreja, la mata”, manifestó Concepción González.

Concepción González exhortó a sus conciudadanos a que, de conocer quien fue el responsable del brutal ataque a su perra, lo denuncien para que pueda ser procesado. ( Suministrada )

El ejecutivo municipal quien reside en el barrio Ceiba explicó que normalmente, mientras trabaja, los canes se quedan encerrados en la marquesina de la residencia, pero en las tardes y noche las deja libres en su propiedad. “Por la mañana, cuando me fui a trabajar, las perras estaban acostadas en su área porque aparentemente fue de noche, y yo no me percaté de eso hasta que llegó por la tarde”. Concepción González describió a sus mascotas como su familia ya que más allá de la compañía de estos animales, reside solo, y exhortó a la ciudadanía a que si sabe quién fue la persona que atacó a Tokio, lo denuncie para que pueda ser procesado.

“Yo estoy haciendo esto público para para pedirle a las personas caramba, que son animalitos. Yo vivo solo, tengo dos perritas, un gato y un caballo y son mi familia. (Tokio) lleva conmigo cerca de seis años y la verdad que me dolió mucho, mucho, que haya gente tan inescrupulosa, tan vil, tan salvaje. Porque esa es la palabra, salvaje. Hacerle algo así a un animalito pequeño, tan noble”.

“Hoy me iba a llegar o me enviaron los resultados del veterinario para entonces hace una querella formal y que se logre investigar. Ya uno, pues más o menos, puede imaginar o tener una idea de dónde pudo venir (el ataque), así que se estará investigando. Y quiero que sepa la persona que lo hizo, que vamos a llegar hasta las últimas consecuencias. Que sepa que hay una ley, la Ley 154 de Protección de Animales, que sabe que va hasta la cárcel. Lo que pido es que por favor, si alguien sabe quién fue, por favor denúncielo porque esa persona anda por ahí y si se lo hizo un animalito, se lo puede hacer una persona también”, dijo.

El alcalde describió a Tokio como una perra cariñosa, dócil y “súper buena. De hecho, esa perrita hizo campaña conmigo y los ciudadanos la conocen. En las actividades me la llevo y los niños se sacan fotos con ella.

El mandatario municipal indicó que tan pronto como mañana acudirá al cuartel de la Policía con el reporte del médico veterinario para radicar la querella.

De hecho, según explicó Concepción González, el problema de animales realengos que enfrenta la isla es una de sus mayores inquietudes. Es por esto que Cidra es uno de los pocos municipios de la Isla, que cuenta con una institución independiente, el centro Creación, que en colaboración con el municipio, se dedica a la esterilización, rescate y adopción de animales callejeros. El alcalde explicó que en los últimos dos años, el centro Creación ha logrado salvarle la vida a mas de 600 animales callejeros que han hallado un hogar seguro.