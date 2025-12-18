El alcalde de San Juan, Miguel Romero Lugo, rechazó que personal de su administración haya incurrido en maltrato animal, luego que en redes sociales circularan imágenes de un traslado de unos canes hacinados en jaulas.

Fue la agrupación “Rescates P. R. trabajando unidos” la que denunció en su página de Facebook que personal de Manejo de Emergencias del municipio capitalino habría violado la Ley 154, específicamente el Artículo 2 por confinamiento de animales, acompañado con varias fotos de perros enjaulados.

Romero Lugo indicó que la situación corresponde a una particular en que los canes tuvieron que ser rescatados en el momento y, aunque admitió que no fue la situación ideal, aseguró que la prioridad era su rescate y que actualmente se encuentran bien atendidos.

PUBLICIDAD

Según explicó Romero, los perros que aparecen en las imágenes “no estaban bajo custodia municipal, ni fueron removidos arbitrariamente”.

“Se trataba de animales abandonados en una residencia, situación que fue reportada por vecinos del área, quienes alertaron a las autoridades ante el riesgo para los animales”, indicó.

Sin embargo, al momento del llamado, aclaró, “el director del albergue municipal se encontraba atendiendo otro operativo simultáneo, recogiendo aproximadamente 35 perros en una residencia bajo proceso de desahucio, por lo que solicitó apoyo”.

“Ante esta situación, personal de Manejo de Emergencias del municipio de San Juan acudió para asistir en el rescate y traslado seguro de los animales al albergue municipal, como parte de un esfuerzo coordinado”, agregó.

“Es importante aclarar que la jaula utilizada es de gran tamaño y adecuada para el traslado, y que los perros son de tamaño pequeño, por lo que no se trató de confinamiento indebido ni de maltrato animal. El traslado fue temporal y con el único propósito de proteger la vida y el bienestar de los animales”, insistió el alcalde.

Repasó que, al llegar al albergue, “varios de los perros presentaban pulgas, garrapatas y signos de deshidratación, por lo que fueron atendidos de inmediato por el personal del Centro ese mismo día, conforme a los protocolos veterinarios establecidos”.

“Todos los animales permanecen bajo cuidado en el albergue municipal, recibiendo atención médica, alimento y seguimiento”, aseguró Romero, agregando que dejar a los perritos abandonados en esa casa no era una opción y había que sacarlos de allí.

Una vez terminen de recibir tratamiento y se encuentren en buenas condiciones, los perritos serán puestos en adopción.