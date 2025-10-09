El Servicio Nacional de Meteorología (NWS, por sus siglas en inglés) emitió una advertencia de calor para varios pueblos de la Isla, mientras anticipa lluvias y tronadas en horas de la tarde.

La agencia detalló en su informe diario que las temperaturas podrían superar los 100 grados Fahrenheit entre las 10:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde.

Los pueblos bajo la advertencia, son: Las Piedras, Trujillo Alto, Hormigueros, Lajas, Cabo Rojo, Luquillo, Río Grande, Guayama, Patillas, Aguada, Dorado, Comerio, Quebradillas, Mayagüez, Canóvanas, San Juan, Rincón, Florida, Santa Isabel, Bayamón, Humacao, Cayey, Hatillo, Culebra, Carolina, Toa Baja, Isabela, Añasco, Yauco, Barceloneta, Vieques, Loíza, Camuy, Cataño, Salinas, Ponce, Guánica, Arecibo, Vega Alta, San Germán, Ceiba, Fajardo, Naguabo, Moca, Maunabo, Guaynabo, Caguas, Manatí, Vega Baja, Aguadilla, Aguas Buenas, Gurabo, San Lorenzo, Yabucoa, Toa Alta, Cidra, Juncos, Peñuelas, Juana Díaz, Arroyo y Guayanilla.

Ante estas temperaturas, se recomienda tomar precauciones adicionales si trabaja en el exterior. Cuando sea posible, reprograme las actividades extenuantes para temprano en la mañana o al anochecer.

Para reducir el riesgo durante el trabajo en el exterior, la Administración de Seguridad Ocupacional y de la Salud recomienda programar recesos frecuentes en áreas con sombras o en un lugar con acondicionador de aire.

También se recomienda utilizar ropa ligera y clara, y tomar mucha agua. Tenga en cuenta que cualquier persona puede ser afectado por un golpe de calor.

Además del intenso calor, el NWS advirtió que en horas de la tarde se esperan aguaceros y tronadas, especialmente en municipios del norte y centro de la Isla. “Es posible la acumulación de agua en carreteras y zonas con poco drenaje”, señaló la agencia.

Las autoridades también alertaron sobre la posibilidad de tormentas eléctricas aisladas, especialmente en los sectores norte, interior y oeste del país.

Se recomienda a la ciudadanía mantenerse atenta a los boletines del tiempo y estar preparada para buscar refugio en caso de que se desarrollen condiciones severas.