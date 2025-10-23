Una nueva alianza entre la Sociedad Pro Hospital del Niño de Puerto Rico y el sector privado permitirá fortalecer los programas terapéuticos y educativos del Centro de Aprendizaje del Niño, beneficiando directamente a menores con autismo y a sus familias en toda la isla.

El esfuerzo incluye un donativo de $18,000 que será destinado a ampliar los servicios especializados y mejorar el acceso a recursos terapéuticos para la población infantil con diversidad funcional.

El Centro de Aprendizaje del Niño, adscrito a la Sociedad Pro Hospital del Niño, es una institución líder en el cuidado y desarrollo integral de niños con autismo. Ofrece un entorno inclusivo e interdisciplinario que integra terapias, apoyo educativo y acompañamiento familiar, consolidándose como un modelo de atención en Puerto Rico.

La alianza contempla, además, dedicar el Torneo Anual de Golf 2026 a beneficio de la Sociedad Pro Hospital del Niño de Puerto Rico y del Hospital Pediátrico de Centro Médico, con el fin de recaudar fondos adicionales para ampliar servicios y apoyar programas esenciales para la niñez puertorriqueña.

“Este donativo es crucial para mantener la única Casa de Salud Pediátrica en Puerto Rico y continuar ofreciendo servicios de terapia ambulatoria esenciales a niños y jóvenes en toda la isla”, expresó la Sra. Beira Jaramillo, directora ejecutiva de la Sociedad Pro Hospital del Niño.“También nos permitirá fortalecer el Centro de Aprendizaje del Niño, un espacio que brinda servicios integrados y educativos a niños y niñas con autismo.”

Desde el sector privado, la iniciativa cuenta con el respaldo de Physician HMO Clínicas Dres. Villalobos, entidad que impulsa el esfuerzo como parte de su compromiso social con el bienestar de la niñez.

“Invertir en la salud de nuestros niños es invertir en el futuro de Puerto Rico. Este donativo refleja nuestro compromiso con instituciones que transforman vidas y son pilares en la atención pediátrica”, destacó el Dr. Villalobos, presidente de la organización.“El Torneo de Golf 2026 será una oportunidad para que más personas y empresas se unan a esta causa y multipliquen su impacto.”

La entrega simbólica del donativo se llevó a cabo en las instalaciones del Hospital del Niño, con la participación de personal terapéutico, directivos de la institución y representantes de Physician HMO Clínicas Dres. Villalobos. El encuentro reafirmó la importancia de sumar esfuerzos entre el sector privado y las organizaciones sin fines de lucro para apoyar a la población infantil más vulnerable.

El Torneo de Golf 2026 se celebrará en mayo del próximo año y estará abierto a empresas, profesionales de la salud y ciudadanos que deseen contribuir mediante su participación o auspicio.