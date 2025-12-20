El exgobernador Aníbal Acevedo Vilá (2005-2009) reaccionó públicamente este viernes a la divulgación de fotografías en las que aparece junto al fallecido pederasta Jeffrey Epstein, incluidas en los archivos recientemente publicados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

🚨 SCOOP: Epstein appears alongside former Puerto Rico Governor Aníbal Acevedo Vilá in new DOJ Epstein Files drop. Jorge Silva Puras, his then-Chief of Staff, also appears in pictures. Photo seemingly taken at La Fortaleza (Governor's Mansion).



Photo is likely from 2005-2009. pic.twitter.com/Fu1tX535tM — carlos (vibe describer) (@Vaquero2XL) December 19, 2025

Luego de que las imágenes circularan, Acevedo Vilá confirmó que Epstein visitó La Fortaleza en el año 2005 y explicó, a través de sus redes sociales, que el entonces magnate fue referido como un inversionista interesado en oportunidades económicas en Puerto Rico, cuando aún no enfrentaba cargos federales por tráfico sexual.

Algunas de las imágenes divulgadas por el Departamento de Justicia federal, que muestran al magnate en Puerto Rico. ( Departamento de Justicia )

“El señor Epstein fue recibido, como muchos otros potenciales inversionistas, y luego referido al Departamento de Desarrollo Económico, que en ese momento dirigía el licenciado Jorge Silva Puras”, expresó el exmandatario. Añadió que, tras ese contacto inicial, Epstein no mostró interés adicional en invertir en la Isla.

PUBLICIDAD

Las fotografías, en las que el rostro de Acevedo Vilá aparece censurado en los archivos oficiales, muestran a Epstein recorriendo áreas del Viejo San Juan y visitando La Fortaleza. El exgobernador no precisó quién hizo el referido inicial del magnate.

Algunas de las imágenes divulgadas por el Departamento de Justicia federal, que muestran al magnate en Puerto Rico. ( Departamento de Justicia federal )

Además de las imágenes en las que figura el exgobernador, los documentos divulgados incluyen más de un centenar de fotografías tomadas en Puerto Rico, entre ellas paisajes, atardeceres, helicópteros, la fachada de La Fortaleza y al propio Epstein a bordo de una embarcación de lujo. El material también contiene dos discos compactos rotulados a mano con el nombre “Puerto Rico”.

La divulgación de las imágenes provocó reacciones en el ámbito político. El presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, criticó la explicación ofrecida por Acevedo Vilá y sostuvo que el exgobernador minimizó el asunto. A su juicio, si la situación involucrara a un funcionario del Partido Nuevo Progresista, la reacción habría sido distinta.

La publicación de estos archivos fue ordenada tras años de reclamos públicos relacionados con la investigación federal sobre los abusos sexuales cometidos por Epstein.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó el pasado 19 de noviembre una orden que otorgó al Departamento de Justicia un plazo de 30 días para divulgar la mayoría de los documentos vinculados al caso, incluida información relacionada con la investigación de su muerte en una cárcel federal.