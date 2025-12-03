La Comisión para la Seguridad en el Tránsito (CST) presentó hoy su nueva campaña educativa como parte de sus esfuerzos para prevenir fatalidades y lesiones asociadas al consumo de alcohol durante la temporada navideña.

El evento contó con la participación de la gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González Colón; el director ejecutivo de la CST, José Orlando “Memo” González Mercado; el representante Fernando Sanabria; la secretaria de Justicia Lourdes Gómez; el superintendente de la Policía Joseph González; la directora ejecutiva de MADD Puerto Rico, licenciada Melissa Ramírez Rivera; y en representación de víctimas de conductores ebrios como Justin Rafael Santos estuvo su hermano el artista urbano Arcángel, quien actuó como portavoz principal de la campaña; y de las hermanas Esther Raquel y Eunice Raquel García Vázquez estuvo su padre Josean García.

La campaña giró en torno a la pieza audiovisual “Un sueño detenido. Un mensaje para salvar vidas.”, inspirada en la historia de Justin Santos, joven cuya vida fue interrumpida en noviembre de 2021 cuando un conductor bajo los efectos del alcohol invadió el carril contrario e impactó su vehículo. La producción, desarrollada con la autorización plena de la familia del joven y utilizando recreación digital, presentó momentos de Justin de manera sensible y respetuosa. Su historia se convirtió en el eje emocional de la campaña, diseñada para concienciar a la isla sobre el impacto devastador de la conducción ebria.

La participación de Arcángel, hermano de Justin, añadió profundidad y autenticidad al mensaje. Desde su experiencia personal, el artista reiteró el llamado a la responsabilidad y la importancia de no conducir bajo los efectos del alcohol, promoviendo alternativas como el conductor designado o el uso de transportación segura.

“Esta campaña nace de historias reales, de familias, como las de Justin Santos y las hermanas Esther Raquel y Eunice Raquel García Vázquez que nos acompañan hoy, que han vivido pérdidas que jamás debieron ocurrir. “Un sueño detenido. Un mensaje para salvar vidas” es mucho más que un título: es un recordatorio de que cada decisión en la carretera tiene consecuencias permanentes. Esta campaña y esta ley honran sus memorias y nos recuerdan que una decisión irresponsable al volante puede detener vidas, familias y sueños completos”, expresó la gobernadora mediante declaraciones escritas.

“Un sueño detenido no puede repetirse. Cada decisión responsable tiene el poder de evitar dolor y proteger vidas. Recuerda que tu fiesta no termine siendo la tragedia de otras familias, acabado con al vida de un inocente”, expresó el director ejecutivo de la CST, José Orlando “Memo” González Mercado, al destacar la importancia del esfuerzo.