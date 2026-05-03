Arranca la Semana de la Tierra Puertorriqueña
Como parte de las iniciativas, el Departamento estará promoviendo la participación del público en espacios como “La Placita en Plaza” en Plaza Las Américas.
PUBLICIDAD
El Departamento de Agricultura anunció el inicio de la Septuagésima Primera Semana de la Tierra Puertorriqueña, que se celebra del 3 al 9 de mayo de 2026, bajo el lema: “Donde la tierra florece, el ganado crece y el agua, pesca nos ofrece; cosecha, crianza y pesca”. Esta celebración reúne una agenda diversa de actividades educativas, culturales y de reconocimiento dirigidas a resaltar la importancia del sector agrícola, la conservación de los recursos naturales y el valor de nuestros agricultores, ganaderos y pescadores, reafirmando el compromiso de la agencia con el desarrollo sostenible y la producción local.
Como parte de esta conmemoración, por primera vez en la historia de esta celebración, durante toda la semana estarán iluminados de color verde el edificio de La Fortaleza, el Capitolio y el edificio central del Departamento de Agricultura en San Juan, como un homenaje simbólico a nuestra tierra y a todos los agricultores que día a día sostienen la producción de alimentos. Este gesto representa el respaldo institucional al crecimiento de la agricultura y a quienes forman parte esencial de esta industria.
El afiche oficial de este año fue confeccionado por la estudiante Briana Armijo Serralta, de la Escuela Central de Artes Visuales, quien resultó seleccionada tras una competencia en la que participaron 25 estudiantes. Como parte del reconocimiento, se premiaron los cinco mejores trabajos con $100, mientras que la ganadora recibió un donativo de $200, gracias al auspicio de Puerto Rico Farm Credit. La selección de la obra ganadora se dio a conocer durante la actividad de apertura celebrada el viernes, 1 de mayo, en el Departamento de Agricultura, como antesala a la programación oficial de la semana.
El secretario del Departamento de Agricultura, Agro. Irving Rodríguez Torres, destacó que esta celebración representa una oportunidad para fortalecer el vínculo entre la ciudadanía y el sector agrícola, al tiempo que se reconoce el esfuerzo de quienes trabajan la tierra. “La Semana de la Tierra es una oportunidad para reconectar con lo que somos: una tierra productiva, resiliente y llena de talento agrícola. Este año llevamos ese mensaje a cada rincón, promoviendo el consumo de lo que aquí se produce y reconociendo la labor de nuestros agricultores, ganaderos y pescadores. La iluminación de verde en nuestras principales estructuras es una muestra clara del compromiso que tenemos con el desarrollo agrícola y la sostenibilidad”, expresó.
Como parte de las iniciativas, el Departamento estará promoviendo la participación del público en espacios como “La Placita en Plaza” en Plaza Las Américas, donde se invita a la ciudadanía a respaldar el producto local. Este espacio se ha consolidado como una vitrina viva de lo que nuestra tierra produce, permitiendo que los consumidores tengan acceso directo a productos frescos y de calidad, mientras se apoya el sustento de nuestros agricultores.
Asimismo, este año la sede del Departamento de Agricultura cobra mayor relevancia al abrir sus puertas a lo que siempre ha sido la casa del agricultor para celebrar una Noche Agrícola, un evento que contará con actos musicales, actividades típicas y espacios de encuentro diseñados para el disfrute de toda la familia, resaltando nuestras tradiciones y la riqueza cultural ligada al sector agrícola.
A continuación, el calendario oficial de actividades:
Domingo, 3 de mayo
Actividad: Misa Agrícola y actividad cultural
Hora: 12:00 p.m. – 4:00 p.m.
Lugar: Porta Coeli, San Germán
Descripción: Celebración de fe, cultura y tradición agrícola con confraternización del sector.
Martes, 5 de mayo
Actividad: Día del Árbol y la Juventud
Hora: 8:00 a.m. – 4:00 p.m.
Lugar: Finca Semila / Cacao 360, Barceloneta
Descripción: Jornada educativa con jóvenes enfocada en siembra, sostenibilidad y agricultura moderna.
Jueves, 7 de mayo
Actividad: La Placita en Plaza – Homenaje a nuestras tradiciones agrícolas
Hora: 10:00 a.m. – 1:00 p.m.
Lugar: Plaza Las Américas
Descripción: Espacio para promover el consumo de productos cultivados, criados y pescados en Puerto Rico, fortaleciendo la conexión entre consumidores y agricultores.
Viernes, 8 de mayo
Actividad (mañana): Día del Agricultor y del Conservacionista
Hora: 10:00 a.m.
Lugar: La Fortaleza, San Juan
Descripción: Reconocimiento oficial a agricultores y conservacionistas destacados.
Actividad (tarde/noche): Noche Agrícola
Hora: 5:00 p.m. – 8:00 p.m.
Lugar: Departamento de Agricultura, San Juan
Descripción: Evento cultural con música y actividades típicas celebrando nuestras tradiciones agrícolas.
Sábado, 9 de mayo
Actividad: Carrera Especial Semana de la Tierra
Lugar: Hipódromo Camarero, Canóvanas
Descripción: Evento deportivo como cierre de la semana, integrando al sector ecuestre y al público en general.