El arzobispo de San Juan, Roberto Octavio González Nieves, renunció a su importante cargo en la iglesia católica, tras haber cumplido 75 años el pasado 2 de junio.

Según explicó su portavoz de prensa, Samuel Soto Alonzo, a Primera Hora, “todos los obispos del mundo, cuando cumplen 75 años, por ley canonica, tienen que someter su renuncia al papa. Ya el arzobispo cumplió 75 años el pasado 2 de junio, y la presentó. Corresponde al papa (León XIV) determinar cuando la acepta. Todavía el Papa no la ha aceptado”.

La renuncia fue presentada el pasado 2 de junio, pero no fue hasta hoy, jueves, que se dio a conocer.

Cabe destacar que hay obispos que han permanecido en el cargo, pese a haber cumplido la edad máxima. Este es el caso del obispo de Ponce, Rubén González, a quien el papa Francisco le extendió su término por dos años adicionales. Se supone que culminaría su función en febrero del 2026.

González Nieves fue nombrado al cargo de arzobispo de San Juan por el papa San Juan Pablo II el 26 de marzo de 1999, pero asumió el cargo en una ceremonia el 8 de mayo de 1999.

Durante su incumbencia ha tenido controversias, principalmente por impulsar el amor a la patria y por edificar un Altar de la Patria en la Basílica Menor San Juan Bautista, en el Viejo San Juan.