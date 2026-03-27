La Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) informó este viernes que una avería en el sistema de bombeo de la represa Carraízo está afectando el suministro de agua potable a miles de abonados en Puerto Rico.

Según detalló la corporación pública, tres de las bombas principales del sistema quedaron fuera de servicio tras un apagón registrado la noche del jueves. Esta situación interrumpió el envío de agua cruda hacia la planta de filtración Sergio Cuevas, reduciendo significativamente la capacidad de distribución.

El director ejecutivo de la Región Metro de la AAA, José A. Rivera Ortiz, explicó en declaraciones escritas que el problema se originó por una falla en el servicio eléctrico que dejó fuera de operación dos de las cinco bombas que estaban funcionando al momento. Además, otra de las bombas ya se encontraba fuera de servicio antes del incidente.

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Actualmente, solo tres bombas permanecen operativas mientras brigadas técnicas trabajan para atender la avería y restablecer el sistema.

“Estamos conscientes del impacto que esta situación puede tener en nuestros abonados y comprendemos las molestias que ocasiona el no contar con un servicio esencial”, indicó Rivera Ortiz mediante un comunicado de prensa publicado en las redes sociales.

Entre las comunidades que podrían experimentar bajas presiones o interrupciones se encuentran sectores de Santurce, Cupey, Condado, Ocean Park, Piñones, Sabana Llana Sur, Villa Carolina, entre otros.

Ante este escenario, la AAA exhortó a la ciudadanía a hacer un uso responsable del agua, limitando su consumo a lo estrictamente necesario mientras continúan las labores de reparación.

La agencia indicó que mantiene activos sus planes operacionales y coordinación con autoridades municipales para mitigar el impacto en las zonas afectadas. Asimismo, recomendó a los abonados mantenerse atentos a las actualizaciones oficiales a través de sus redes sociales.

LUMA reacciona

Tras la alegación realizada por el presidente de la AAA sobre la razón de la avería, la empresa LUMA Energy emitió unas declaraciones escritas en las que alega que la corporación pública nunca reportó problemas del servicio de luz en sus instalaciones de Carraízo.

“Una vez más la AAA insiste en responsabilizar al sistema de transmisión y distribución por averías en la represa Carraízo. Es importante aclarar que en ninguna de estas instancias la AAA ha reportado a LUMA avería alguna, ni se han seguido los protocolos establecidos para atender posibles situaciones que afecten su servicio. Exhortamos a la AAA a revisar sus protocolos, sus equipos y protecciones para evitar situaciones futuras”, se detalló en el parte de prensa.

La comunicación añade que “reiteramos nuestra total disposición para brindar apoyo técnico y operacional de ser necesario, tan pronto la AAA establezca comunicación a través de los canales correspondientes, a fin de evaluar cualquier situación de manera coordinada y basada en información verificable por el bien de los clientes a los que ambas entidades servimos”.