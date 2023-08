Hace 12 años que Roberto José Thomas Ramírez llegó al sureste del país para coordinar un núcleo del proyecto Música 100 x 35 del Conservatorio de Música de Puerto Rico, pero el destino le tenía deparada otra misión que lo ancló en la zona.

Esto al constatar las necesidades y problemas que aquejan a las comunidades aledañas a la Reserva de Investigación Estuarina Bahía de Jobos -entre Salinas y Guayama- que durante décadas han batallado contra una serie de proyectos que amenazan su salud y medioambiente.

Por eso, se unió al trabajo que realiza el movimiento Iniciativa de Ecodesarrollo de Bahía de Jobos (Idebajo), fundado en 2010, “por una coalición de organizaciones ciudadanas, preocupadas por la desigualdad social y, la protección de su patrimonio natural y cultural”.

Nacido en San Juan, Roberto José tuvo, desde su niñez, un ejemplo extraordinario de amor al prójimo a través de su madre, la actriz y dramaturga Ivonne Ramírez Petrovich, quien acercaba el teatro a las comunidades en un proyecto que impulsó el dramaturgo Pedro Santaliz. Además de la sensibilidad transmitida por su padre, Roberto Thomas, que, por su parte, dedicó su vida a las artes plásticas.

“La vida me trajo para acá. Estaba buscando trabajo y me contrataron para coordinar un núcleo del proyecto Música 100 x 35 en Guayama. Me contrataron como coordinador administrativo del programa en el Conservatorio de Música. Tenía que venir seis veces a la semana, pero me metí de cabeza en la organización”, relató el hombre de 42 años.

Roberto José Thomas llegó hace 12 años a la región sur y desde entonces trabaja distintos proyectos comunitarios con Idebajo. ( Xavier Garcia )

El egresado de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras, a donde estudió Filosofía e Historia, expuso que, Idebajo funciona como una estructura sombrilla de varias organizaciones con base comunitaria, cívicas y temáticas, ubicadas en Arroyo, Guayama y Salinas.

Destacó que, el movimiento surgió como “un tránsito lógico de un proceso histórico que se llevaba dando en Salinas desde los 70, de desarrollo de organización comunitaria para atender las múltiples problemáticas que hay, históricamente, en la zona, de contaminación, pobreza, exclusión social y económica”.

“La zona de la Bahía de Jobos que es un poco lo que nos convoca, hablar de la historia de Puerto Rico concentrada en Salinas y Guayama. Todos los proyectos económicos en los que Puerto Rico apuesta han tenido un impacto a veces, más negativo que positivo en esta zona”, expuso.

Entre las organizaciones que integran Idebajo, según el coordinador comunitario, está el Comité Diálogo Ambiental, cuyo origen se gestó “cuando la propuesta del desarrollo de la carbonera en Guayama, pero viene de luchas, resistencias y denuncias de toda la actividad de contaminación que hay en la zona”.

“También está la Junta Comunitaria del barrio Coquí, con la desarrollamos el proyecto Coquí Solar, que busca generar actividad de la instalación de sistemas y placas solares en los techos para garantizar que la gente tenga seguridad energética”, sostuvo.

Uno de los propósitos de la coalición es capacitar y desarrollar iniciativas que faciliten la aparición de proyectos económicos que pretenden darle alternativas a la comunidad. Para lograrlo, crearon la Escuela de Capacitación y Formación que, comenzó con talleres para desarrollar artesanos.

“Hay un proyecto que tenemos cada tercer domingo de mes, un mercado artesanal que surge de la Escuela de Formación y Capacitación de Idebajo, que generó un programa de capacitación en distintos renglones de la artesanía para la comunidad. El próximo paso fue desarrollar un mercado para que tuvieran un espacio para generar actividad económica con lo que aprendieron aquí”, abundó.

Mencionó que, otra de las organizaciones que integran Idebajo es la Casa Comunitaria de Medios, “un proyecto que surge de jóvenes de la comunidad, que empiezan a trabajar con capacitarse primero en técnicas de fotografía, filmación y manejo de redes, entre otras”.

“Ahora mismo es la organización que da talleres de fotografía, filmación y manejo de redes, manejan el podcast que se llama Líderes del barrio. Están documentando la historia de la comunidad. Igual, el Centro de Cultura y Artes Bellas que tienen un grupo de bomba, reavivando la bomba de la zona y distintas manifestaciones de bomba en Puerto Rico y dan clases de guitarra y dibujo, entre otros”, contó.

De hecho, la base operacional de Idebajo está ubicada en el poblado Aguirre, “el ‘company town’ de lo que fue la central Aguirre Sugar Company”.

“Un proyecto grande en Aguirre es tratar de revivir la historia de Aguirre. Hay jóvenes que dan recorridos sobre la historia que se vivió, las relaciones de clases y que eso genere actividad económica para la comunidad y evitar la gentrificación”, mencionó.

Igualmente, reveló que, “estamos rescatando estructuras en Aguirre, ya que el gobierno no lo ha hecho y las ha dejado perder. Pues, la comunidad se está organizando para restructurarla”.

Sobre la Bahía de Jobos

El gestor comunitario destacó que la contaminación en la zona sigue lacerando la reserva natural Bahía de Jobos.

No obstante, confesó que “se ha discutido la posibilidad de ayudar en la recuperación en términos de siembra de corales. Son conversaciones. El desarrollo en algunos puntos de la reserva, de posibles nursery de peces para revivir la vida marina y se active la pesca”.