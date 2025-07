Las enfermedades de transmisión sexual (ETS) se mantuvieron en general por debajo del promedio histórico durante los primeros tres meses de este año, de acuerdo con el más reciente informe del Sistema de Vigilancia de Enfermedades de Transmisión Sexual del Departamento de Salud (DS).

El reporte monitorea los resultados de pruebas de laboratorio que den positivo a ciertas infecciones, como sífilis, gonorrea, clamidia y herpes genital, o verrugas genitales, como también se le conoce.

Sin embargo, comoquiera ese informe indica que se registraron cientos de casos de cada una de esas ETS a través de la Isla entre enero y marzo.

La doctora Iris Cardona, principal oficial médico de Puerto Rico, explicó que las ETS son, como describe su nombre, “agentes infecciosos, en algunos casos virus, en otros casos bacterias, y en algunos otros casos parásitos, que se adquieren a través del contacto íntimo entre personas”. Agregó que “la mayoría de ellas se conocen desde hace muchísimos años y están atadas al comportamiento humano”.

Explicó que el Sistema de Vigilancia recoge esa información porque el DS “tiene la obligación de ir a buscar a estas personas, o sea, la que salió con un resultado positivo, y hacer una investigación, dirigida fundamentalmente a enlazar a este paciente a tratamiento, porque para muchas de estas condiciones hay tratamiento, y también dirigida a identificar los contactos o posibles contactos para interrumpir la cadena de transmisión, identificar otras posibles personas que puedan haberse infectado y tratarlas también”.

Ya entrando en los datos del informe, la doctora Cardona indicó que “en la mayoría de los casos, aunque dependiendo de la enfermedad, de la infección o del agente infeccioso, se ven unas tendencias que por meses suben un poco, bajan los casos (…) la gran mayoría de esas infecciones están bajo lo que llama el promedio histórico, lo que históricamente se reporta”.

La epidemióloga Miriam Ramos, principal oficial de epidemiología del Estado, explicó que, al ver el informe, “puede constatar que los casos que se han reportado, que corresponden al periodo hasta el 31 de marzo del 2025, por ejemplo, en sífilis tenemos los 225 casos, gonorrea 183, en el caso de clamidia 380, y así consecutivamente. Y cada una de esas infecciones están bajo el promedio histórico”.

“Y algunas de ellas, cuando vemos la tendencia, inclusive solamente en el año 2025, sí podemos ver una disminución desde el mes de febrero”, reiteró Ramos. “Obviamente, este dato es hasta marzo. Estamos en proceso de actualizar el informe del próximo trimestre para poder entonces validar la tendencia”.

En el caso del herpes genital, que es el Virus del Herpes Simple Tipo 2 (VHS-II), porque, aclaró la doctora Cardona, “hay varios tipos de virus herpes y no todos están asociados a sexo”, se registraron 602 personas con resultados de laboratorio positivo al VHS-II.

La epidemióloga, sin embargo, resaltó que “es bien importante que, cuando vemos los factores de riesgo se valida lo que se ve en la literatura. En el caso de sífilis, el grupo más afectado es el de las personas que reportan tener sexo hombre con hombre y múltiples parejas sexuales. Vemos también unas tendencias particulares referente al área geográfica, la mayoría se observan en el área metro, algunas en área metro y Bayamón”.

En el caso de sífilis, el grupo más afectado es el de las personas que reportan tener sexo hombre con hombre y múltiples parejas sexuales. ( Shutterstock )

Por otro lado, al evaluar cuáles son los grupos de edad que más se afectan, “vemos que entre 20 a 29 años son un grupo de mayor interés, porque en el caso de sífilis el 46% de los casos están de 20 a 29 años; en el caso de gonorrea el 63% de los casos; clamidia 59% de los casos; y en el herpes genital entonces observamos unas características particulares, porque cuando vemos la diferenciación entre hombres y mujeres, el mayor número de casos es en mujeres. Ahí también se observa en la región metro y Ponce, e interesantemente los grupos de edad vemos que la distribución de los casos es más amplia, siendo el 56% de los casos entre las edades de 30 a 54 años, que ya lo que es el contagio se ve que se mueve un poco más en lo que son los grupos de edad. Y eso son los datos en términos generales que podemos resumir de este informe”.

Algunas áreas, como la región del oeste, reflejan en general una menor incidencia de todas esas infecciones, algo que la doctora Cardona explicó que, probablemente, responde al hecho de que el promedio de edad en esas áreas es mayor al de la Isla.

“Si la edad promedio es mayor de 50 años, cuando vemos el comportamiento y la distribución de la enfermedad, o la infección, es mayor en los más joven. Así que no es algo de extrañarse que, si hay menos población de jóvenes en esas áreas, pues haya menos reportes de estos casos”, sostuvo Cardona.

Con relación a los brotes de sífilis en las islas municipios de Vieques y Culebra que terminaron durante este periodo, Ramos indicó que en realidad es algo que “puede pasar en cualquier área geográfica”, y apuntó nuevamente a la composición de la población y el hecho de que los grupos más jóvenes suelen ser los más afectados, resaltando que “en esas dos islas en específico la cantidad de jóvenes es bastante concentrada”.

“Pero de igual manera hay muchas personas que visitan las islas a nivel turístico, así que no hay un facto único que podemos atribuir a que esos brotes hubiesen ocurrido. Pero la investigación epidemiológica que se realizó y se levantó, como bien dice el informe, es una cantidad de casos, 36 casos y 26 contactos, que en otras áreas geográficas no necesariamente hubiese sido un problema mayor”, agregó.

Insistió en la importancia de la identificar los casos y mantener una vigilancia epidemiológica activa para “poder cortar la cadena de transmisión y educar a esta población porque usualmente, cuando vemos que los factores de riesgo son similares, pues no solamente la persona va a tener una condición, podría tener más de una, y también inclusive infectarse eventualmente”.

La doctora Cardona agregó que también, desde el punto de vista clínico, “en sífilis, por ejemplo, la sintomatología general no es clásica. Empieza con el famoso chancro, que es la llaguita, pero que a veces no se siente porque no duele, no necesariamente en la parte genital van a estar completamente visibles, no da síntomas”.

“Es importantísimo identificar al paciente e investigar e identificar contactos porque esta es una de las condiciones, de las infecciones que tiene cierta cronicidad, tiene etapas, y tiene manifestaciones y complicaciones a largo plazo”, enfatizó. “Además de eso está el elemento de transmitirse de una madre embarazada al bebé con la presentación de sífilis congénita, que eso sí se vio en las islas, pero este año, hasta marzo del 2025, de un número histórico en el 2024, pues solamente se han identificado dos casos. Así que entendemos que eso se puso bajo control”.

En el caso de clamidia, indicó que “es una condición mucho menos conocida por nuestra gente joven, que de igual manera la infección se presenta de forma asintomática, que solamente con un índice de evaluación de riesgo, o de la persona buscar chequearse, logramos tener un diagnóstico temprano que permita tratarla, porque también tiene consecuencias. En el caso de las chicas, por ejemplo, en las mujeres puede provocar a largo plazo daño al sistema reproductivo con la consecuencia de infertilidad”.

Mientras, en el caso del herpes, “la infección que se genera puede quedarse crónicamente ahí. O sea, es una persona que potencialmente es contagiosa para sus próximas parejas sexuales y debe entonces entrar en unos elementos de protección y prevención. De igual manera, la infección puede transmitirse a un bebé en la ruta al nacimiento”.

En lo que respecta a la gonorrea, sostuvo que “esa sí manifiesta síntomas que usualmente hacen que las personas vayan a buscar ayuda. Es una condición tratable. Si no se trata, también tiene complicaciones a largo plazo, y las infecciones pueden generar problemas más serios de salud”.

Énfasis en la prevención

La doctora indicó que, para evitar estas ETS, “la recomendación principal que da el Departamento de Salud es cuidarse, es tener sexo seguro aquellos que están en edad para tener sexo”.

“A los más jóvenes, siempre vamos, sin que esto aparezca como un predicamento religioso, (a recomendar) la abstinencia, la monogamia, tener sexo con una sola persona, que tú conozcas a tu pareja, evitar las prácticas riesgosas”, insistió.

Una práctica de alto riesgo es utilizar las plataformas de citas a ciegas para tener sexo. ( Shutterstock )

Explicó que “muchas veces cuando vemos infecciones de transmisión sexual están asociadas a prácticas de comportamiento riesgosa, irme de viaje, buscar parejos desconocidos, utilizar las plataformas de citas a ciegas para tener sexo”.

“Así que el Departamento de Salud sugiere, recomienda una autoevaluación. Las personas que están en edad reproductiva y que son adultos conscientes para tener sexo, no nos metemos en qué tú haces, pero sí hay, médicamente, clínicamente, epidemiológicamente, unas recomendaciones de protegerse, de tener sexo seguro para evitar estas cosas. Y si usted se siente mal, o ha entrado en estas prácticas riesgosas, pues entonces buscar ayuda y hacerse las pruebas”, exhortó la experta.

Clínicas especializadas

Para que la ciudadanía pueda hacerse pruebas, el DS tiene disponible varias clínicas especializadas en ETS, o Centros de Prevención y Tratamiento de Enfermedades Transmisibles (CPTET), localizadas alrededor de la Isla en:

Clínica ETS de Isabela, en el Centro Isabelino de Medicina Avanzada (CIMA)

CPTET de Arecibo, en el Hospital Regional Cayetano Coll y Toste

CPTET de Bayamón, en el Hospital Universitario Dr. Ramón Ruiz Arnau (primer piso)

CPTET de Caguas, en el Hospital Menonita (antiguo Hospital San Juan Bautista)

CPTET de Carolina, en el Hospital de la Universidad de Puerto Rico Dr. Federico Trilla

CPTET de Fajardo, en el Centro Médico del Noreste (antiguo Hospital HIMA San Pablo)

CPTET de Mayagüez, en el Mayagüez Medical Center (también conocido como el Hospital Ramón Emeterio Betances)

CPTET de San Juan (mejor conocido como el Centro Latinoamericano de Enfermedades de Transmisión Sexual, CLETS), en el Centro Médico de Río Piedras

CPTET de Ponce, en el Hospital San Lucas II (antiguo Hospital de Distrito)

También puede comunicarse a la Sección de Prevención y Control de Enfermedades Transmisibles del DS, “de forma anónima, confidencial y segura”, al 787-765-1010 y ahí expertos en el tema le ofrecerán orientación y herramientas para que puedan mantenerse saludables, y si sospechan que fueron expuestos o tienen alguna preocupación, también la pueden aclarar.

Asimismo, la doctora Cardona ndicó que el DS hace “actividades de impacto comunitario, educando cuando se identifica algún foco en algún lugar”, en las que “se va a la comunidad y se lleva educación y métodos como los profilácticos que se pueden utilizar para tener sexo seguro”.