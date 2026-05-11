El Banco de Sangre de Puerto Rico en el Centro Médico hizo un llamado urgente a la ciudadanía a donar plaquetas ante la llegada de la temporada de verano, periodo en el que históricamente disminuyen las donaciones.

Durante el receso de verano, la reducción en la actividad de escuelas, universidades y empresas provoca una baja significativa en las donaciones voluntarias. Esta situación impacta de forma particular el inventario de plaquetas, componente esencial para pacientes oncológicos, cirugías complejas y casos de trauma.

El director ejecutivo de la Administración de Servicios Médicos (ASEM), el Dr. Regino Colón Alsina, destacó que “en esta temporada, nuestros pacientes continúan necesitando tratamientos vitales. Por eso hacemos un llamado a las personas elegibles a convertirse en donantes y ayudarnos a mantener un inventario estable”.

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Las plaquetas tienen una vida útil de solo siete días, por lo que requieren donaciones constantes para mantener el inventario.

El proceso de aféresis, que toma entre 90 minutos y 2 horas, permite que una sola donación beneficie hasta tres pacientes.

Se requieren entre 10 y 12 donantes diarios para suplir las necesidades del principal centro hospitalario del país.

Para donar plaquetas, los interesados deben tener entre 21 y 70 años, pesar más de 130 libras, estar en buen estado de salud y no haber consumido aspirina en las 48 horas previas ni antibióticos en las 72 horas anteriores.

El Banco de Sangre de Puerto Rico en Centro Médico se encuentra ubicado entre el estacionamiento principal del complejo hospitalario y las Clínicas Externas, y opera de lunes a sábado, de 8:00 a.m. a 2:00 p.m.

Para más información o coordinar una cita, pueden comunicarse al (787) 777-3844, escribir a infobancosangre@asem.pr.gov o seguir @bancosangrepr en sus redes sociales.