La familia de Luis Guzmán Ruiz, un barbero retirado de Las Piedras, está apelando a la solidaridad de la gente para poder trasladarlo a un hospital donde le puedan hacer el tratamiento médico que necesita con urgencia, y poder entonces traerlo de vuelta a Puerto Rico con vida.

Guzmán estaba haciendo junto a su esposa Aida Enid Carrasquillo el viaje con el que había soñado por años, a Cuzco, en Perú. Pero estando en esa ciudad de los Andes sufrió unas complicaciones médicas que lo mantienen delicado de salud en una institución médica que carece de los recursos para poder llevar a cabo la operación que necesita para salir adelante.

Según explicó su sobrina Marjorie Guzmán Méndez, “él tenía este viaje planificado. Era uno, como todo el mundo tiene su ‘bucket list’, y toda la vida él soñó con ir a Perú. Él ahorró su dinero, él es barbero retirado. Así que tenía su salón aquí en Las Piedras y ahorró su dinerito para poder llegar a lo que era su sueño, en Perú, en Cuzco”, indicó Marjorie.

Abundó que, en Perú su tío comenzó a tener dificultades con el mal de altura, y aunque siguieron las recomendaciones para ir aclimatándose poco a poco a la altura, pasando unos días primero en Lima, una vez en Cuzco, se empieza a sentir un poco mal, lo llevan a una clínica y allí sufre un infarto.

Tras sufrir el infarto lo tuvieron que entubar porque necesitaba un cateterismo, pero en la clínica donde estaba en Cuzco tiene unas limitaciones y no realizan ese procedimiento. Le indujeron un coma por cuatro días “para poder tenerlo tranquilo y que el corazón no siguiera infartando, a lo que podían estabilizarlo”.

En este punto, explicó, entró a cubrir los gastos la aseguradora, “porque ellos tenían seguro, ellos pagaron ambos un seguro de viajero privado”. Pero las cubiertas de esas pólizas tienen su tope, los $25,000 que tenía de cubierta para hospitalización se consumieron durante esos cuatro días que estuvo en la clínica.

Tenía otros $25,000 disponibles para transferirlo a otro hospital, “y nosotros hicimos los ajustes, la familia acá nos pusimos a llamar a la embajada americana, consulados, etcétera, hemos llamado a personas que ni pensábamos en la vida poder comunicarnos, militares que nos han estado dando la mano allá. Y logramos hacer el ajuste y ponerlo en una clínica donde le pudieron hacer el cateterismo”.

Después de ese procedimiento, estuvo mejor por unas 48 horas, le quitaron el tubo y empezó a comer. Pero la altura continuó afectándole y “fue para atrás y le volvió a dar un infarto y lo volvieron a entubar”.

A esa nueva complicación, se han añadido otras, pues comenzó a retener líquidos y necesitó que le hicieran diálisis.

Además, su corazón necesita un nuevo procedimiento.

Y su familia se encuentra en ese proceso de buscar una clínica donde puedan hacerle la operación que necesita su corazón. Intentaron trasladarlo de Cuzco a Lima, pero el seguro no cubría el transporte aéreo. Y la clínica que hay en Cuzco que cuenta con una unidad de cardiología especializada donde le pueden hacer ese tratamiento que necesita, “nos están pidiendo $28,000 a $30,000, solo para recibirlo”.

Intentaron incluso, con apoyo de la embajada y el consulado, que lo recibieran en una clínica pública, que hubiese resultado más económica, “pero como él no es ciudadano peruano, pues nos dijeron que no”.

Entretanto los costos siguen aumentando por día y la familia, que ha pagado ya más de $30,000, ya no cuenta con los fondos para poder seguir costeando la hospitalización de Guzmán y el tratamiento que necesita Guzmán.

“Así que lo que necesitamos es una transferencia a Lima, en eso estamos ahora. Ya tenemos un médico que lo va a recibir allá. Estamos tratando de conseguir obviamente los $28,000. Tenemos un gofundme que estamos en proceso de que se mueva”, agregó Marjorie.

Entretanto su hijo pudo viajar allá para ayudar con la situación.

“Pero en realidad ahora mismo, desde acá, no tenemos más nada que hacer que ayudarlo económicamente para que él pueda recibir la ayuda médica que necesita. Necesitamos operarlo, necesitamos moverlo a Lima para que realmente él tenga posibilidades de vivir porque la clínica donde está ahora mismo ya no puede, no tiene los servicios para brindarle, ya llegaron al tope del servicio que le podían dar para mantenerlo como está. Ahora necesitamos moverlo a Lima para que lo intervengan cardiológicamente porque eso es lo que necesita. Y adicional a eso dicen que puede responder mejor porque allí la altura es menos”, agregó.

Marjorie comentó que también se ha comunicado con el Departamento de Estado y habló directamente con la secretaria Rosachely Rivera, pero agregó que se ha enfocado más con las personas que le han estado ayudando desde allá en la embajada y el consulado, así como el militar que ha estado allá y le conocen. Agregó que el alcalde de Las Piedras, Miguel “Micky” López, también está al tanto de la situación y ofreció donar dinero de su bolsillo para que el hijo de Guzmán pudiera viajar a Perú.

Insistió en que la familia, del barrio Boquerón de Las Piedras, ha estado muy preocupada y haciendo todo a su alcance para ayudar a su tío.

“Yo he estado 24/7 al teléfono. Y lo que nunca pensé que desde Puerto Rico he hablado directamente con médicos de Perú, desde cardiólogos, internistas, médicos encargados del área de intensivos de hospitales. Yo me he comunicado personalmente con medio mundo. Pero volvemos a lo mismo, la economía. Si no tengo los $28,000 no me lo van a recibir”, aseguró.

“Queremos traerlo con vida. Eso es lo que falta. Y pues, lamentablemente nosotros somos una familia que somos bien trabajadores, pero esas cantidades así tan drásticas, no las tenemos”, agregó. “Estamos bien agradecidos con cualquier ayuda que nos den”.

“Todos viajamos porque nos queremos dar un gusto en la vida. Todos planificamos un viaje que nos gusta, que queremos dar en algún momento. Y lo menos que pensaríamos es dar el viaje que tú has soñado y estar en este tipo de situación. Que a cualquiera de nosotros le podría pasar. Y que hoy podemos ser nosotros, pero quizás mañana podría ser alguien más y podemos seguir dando la ayuda que necesitamos para traerlos con vida y que una familia los pueda tener aquí y seguir disfrutándolos”, insistió.

Si usted desea colaborar con la familia Guzmán, puede aportar en la página de recaudación de fondos de GoFundMe.