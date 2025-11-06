Con la oportunidad de dibujar una sonrisa en los niños menos afortunados del planeta, los puertorriqueños nuevamente podrán participar de Operation Christmas Child.

El proyecto de la organización internacional sin fines de lucro Samaritan’s Purse, que brinda ayuda humanitaria, invita a individuos, familias, iglesias y grupos a empacar cajas de zapatos con regalos para niños afectados por la guerra, la pobreza, las enfermedades y los desastres naturales en todo el mundo.

“Desde su inicio en 1993, Operation Christmas Child ha distribuido más de 232 millones de cajas de regalos en más de 170 países y territorios. Puerto Rico se unió a este esfuerzo en 2009, contribuyendo con más de 450,000 cajas hasta la fecha. Este año, Samaritan’s Purse busca superar su meta de 20,400 cajitas y, a través de donaciones de artículos, impactar a 1,500 niños adicionales”, se informó por escrito.

PUBLICIDAD

Meghan V. Cotto Pereira, coordinadora de área de Samaritan’s Purse, enfatizó se la iniciativa “es más que un simple regalo”.

“Es una oportunidad para compartir las buenas nuevas de Jesús y llevar esperanza a los corazones de los niños en necesidad”, expresó.

La recolección se realizará del 17 al 24 de noviembre.

Durante este período, más de 4,700 centros de entrega estarán abiertos en todo Estados Unidos y Puerto Rico. Para encontrar el centro de entrega más cercano a usted, visite samaritanspurse.org/occespanol.

Para aquellos que no puedan participar durante la semana nacional recolección, también pueden empacar una caja de regalos en línea en samaritanspurse.org/buildonline.

¿Cómo puedes participar?

Dona artículos esenciales, se necesitan:

Juguetes: Carritos, muñecas, plastilina, rompecabezas, bolas, etc. (Considera un artículo ¡wow!, como una muñeca o una pelota de fútbol).

Higiene: Cepillo dental, cepillo de cabello, desodorante en barra, etc.

Escolares: Libretas, lápices, gomas, crayolas, libros de pintar, etc.

Ropa y accesorios: Ropa, zapatos, lazos, platos, vasos, cubiertos, etc.

Materiales de costura: Telas, hilo, elásticos, botones, cintas, etc.

Empaca tu caja de zapatos:

Consigue una caja de zapatos de tamaño estándar (cartón o plástico).

Decide si es para un niño o una niña y selecciona un grupo de edad (2-4, 5-9 o 10-14 años).

Llena la caja con una mezcla de juguetes divertidos, artículos de cuidado personal y útiles escolares.

Importante: Incluye una donación sugerida de $10 por caja para cubrir los costos de envío y materiales ministeriales. Puedes donar en línea a través de Follow Your Box para rastrear el destino de tu caja.

Artículos a evitar

No incluyas dulces, pasta de dientes, jabón, artículos usados o dañados, artículos relacionados con la guerra (pistolas de juguete, cuchillos), semillas, chocolate o alimentos, líquidos o lociones, medicamentos o vitaminas, artículos frágiles (globos de nieve, vidrio) o aerosoles.

Para más información, puedes llamar a Meghan V. Cotto Pereira al (787) 646-8033.